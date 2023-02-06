СМИ сообщают, что на сайтах, которые проводят платежи через Сбербанк (включая «Афишу», а также магазины «Вкусвилл» и DNS), появилась информация о том, что с 30 января текущего года для проведения оплаты нужно установить российский браузер или TLS-сертификат Минцифры.

По информации РБК, предупреждение о возможных трудностях при оплате онлайн-заказа появилось даже на сайте Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ». В сообщении указано, что проблемы при онлайн-оплате билетов связаны со «срочным переходом всех платежей в интернете на российские сертификаты безопасности».

В свою очередь, в сообщении на сайте «Вкусвилла» сказано, что «зарубежные браузеры перестали получать» сертификаты безопасности для российских сайтов, поэтому «могут посчитать их подозрительными и запретить вход». Там также отмечается, что TLS-сертификат Минцифры по умолчанию поддерживают браузер от VK «Атом» и последние версии «Яндекс.Браузера».

Напомним, что 10 марта 2022 года Минцифры заявило, что на портале «Госуслуги» заработал сервис выдачи сертификатов безопасности для российских сайтов, которые могут получить их владельцы. SSL/TLS-сертификаты выпускаются на базе Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры России.

Дело в том, что после начала специальной военной операции в феврале 2022 года зарубежные центры, которые выдают HTTPS-сертификаты, отказались работать с компаниями, находящимися под санкциями, в том числе со Сбербанком. Но журналисты отмечают, что у ВТБ, «Альфа-Банка» и «Газпромбанка» сертификаты пока действуют.

Сбербанк перевел свой сайт на сертификат Минцифры еще 26 сентября 2022 года. «Переход сайтов, рабочих ресурсов и систем “Сбера” на отечественные сертификаты обеспечит независимость от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует безопасный доступ пользователям», — говорилось в официальном заявлении банка.

Кроме того, в прошлом месяце «Сбер» уведомил корпоративных клиентов о том, что 30 января 2023 года переведет свой платежный шлюз на российские TLS-сертификаты, выпущенные НУЦ Минцифры РФ.

Напомню, что в декабре минувшего года при покупке в интернет-магазинах «Связного» и «Детского мира» уже появлялись сообщения о том, что покупателям скоро потребуется самостоятельно установить российский браузер или TLS-сертификат Минцифры.