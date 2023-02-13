Компания Microsoft предупредила, что приложения, использующие DirectX, могут работать со сбоями после установки накопительных обновлений за ноябрь 2022 года. Проблема заключается в устаревших драйверах Intel.

Разработчики рассказывают, что пользователи могут столкнуться с ошибками apphelp.dll (Application Compatibility Client Library) в приложениях, использующих DirectX.

«Вы можете получить сообщение об ошибке от apphelp.dll на устройствах под управлением Windows, использующих графические драйверы Intel версий от 26.20.100.7463 до 30.0.101.1190. Проблема может возникать периодически и затрагивать приложения, которые используют DirectX или Direct3D для рендеринга какой-то части или всего своего контента», — говорят в Micosoft.

Список затронутых этим багом версий Windows включает как серверные (Windows Server 2022), так и пользовательские (Windows 11 22H2, Windows 10 22H2, Windows 11 21H2, Windows 10 21H2, Windows 10 20H2 и Windows 10 Enterprise LTSC 2019).

Microsoft сообщает, что работа над исправлением этой проблемы уже ведется, и патч должен выйти со следующими обновлениями. Пока же пользователям предлагается самостоятельно обновить GPU-драйвер Intel до более новой версии (30.0.101.1190 и выше).