Со 2 по 5 марта 2023 года пройдет интенсив «Код ИБ ПРОФИ» на Байкале.

В этом году в программе интенсива значатся:

  • мастер-классы в формате практического разбора важных для любого CISO вопросов;
  • штабные учения для отработки навыков, обсуждение организационных задач и отработка навыков принятия управленческих решений, необходимых для отражения атак;
  • функциональные учения на платформе «Кибермир» компании «Ростелеком-Солар»;
  • неограниченное общение со спикерами и экспертами.

Регистрация на «Код ИБ ПРОФИ» уже открыта. Подать заявку и ознакомиться с программой можно на сайте интенсива.

Открыть комментарии
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии