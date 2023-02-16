Денис Пушкарев (@zloirock), автор популярнейшей библиотеки core-js, которую используют миллионы сайтов и от которой зависит множество других JS-пакетов, заявил, что готов вообще уйти из опенсорс-разработки. По словам Пушкарева, дело в том, что слишком мало людей платит за ПО, от которого они зависят, зато поток претензий никогда не иссякает.

В своем послании Пушкарев предлагает оценить распространенность и популярность core-js в цифрах и фактах. Вот некоторые из них: 52% сайтов, входящих в ТОП-1000 самых посещаемых ресурсов в интернете, используют core-js;

библиотека насчитывает около 9 миллиардов загрузок в NPM (порядка 250 млн загрузок в месяц);

core-js применяется не только в интерфейсе сайтов, она используется практически везде, где используется JavaScrip

Свое объемное послание сообществу Пушкарев опубликовал на GitHub, в примечаниях в репозиторию core-js. Он пишет, что опенсорсное ПО «cломано в корне», и он мог бы вообще перестать заниматься этим, но решил «дать опенсорсу последний шанс».

Одной из своих главных ошибок автор core-js назвал тот факт, что раньше он не продвигал ни себя, ни свой проект.

«У core-js не было сайта или аккаунтов в социальных сетях, только GitHub. Я не появлялся на конференциях, чтобы рассказывать [о своем проекте]. Я почти не писал об этом постов. Я просто делал действительно полезную и востребованную часть современного стека разработки, и я был этому рад. Я дал разработчикам возможность использовать самые современные и действительно нужные возможности JavaScript, не дожидаясь годами, пока они будут реализованы во всех необходимых движках, не думая о совместимости и багах. И они начали этим пользоваться», — пишет Пушкарев.

Он признается, что со временем был вынужден уйти с высокооплачиваемой работы и отказываться от других предложений, потому как на этих должностях у него «не было бы возможности уделять достаточно времени опенсорсной разработке». В итоге он начал работать над опенсорсом на постоянной основе.

«Мне за это никто не платил. Я надеялся рано или поздно найти работу, на которой смогу полностью посвятить себя опенсорсу и веб-стандартам», — говорит разработчик.

Однако этого не произошло. Пушкарев говорит, что когда он только начал поддерживать core-js на постоянной основе, не отвлекаясь на контракты и другую работу, это приносило ему около 2500 долларов в месяц (примерно в 4-5 раз меньше, чем на обычной работе). Но вскоре доходы сократились до 1700 долларов в месяц, а затем Пушкарев попал в ДТП, был признан виновным и в итоге отправился в тюрьму.

Хотя в заключении Пушкарев провел только 10 месяцев, и после вышел досрочно, на адвокатов и выплаты родственникам потерпевших требовалось около 80 000 долларов. В итоге он решил объявить о сборе средств и вообще привлечь внимание к тому факту, что core-js нужны пожертвования. Так в сообщении об установке core-js появилось такое послание:

Однако вместо пожертвований и поддержки разработчик получил лишь «зашкаливающий поток хейта». По его словам, речь шла о сотнях сообщений, постов и комментариев за день.

«Разработчики любят использовать свободное ПО с открытым исходным кодом — оно бесплатное и прекрасно работает, им неинтересны много-много тысяч часов разработки и то, что за этим стоят реальные люди со своими проблемами и потребностями. Любое упоминание об этом они расценивают как вторжение в их личное пространство или как личное оскорбление, — говорит Пушкарев. — Тысячи разработчиков обрушились на меня с оскорблениями и заявили, что я не имею права просить их о какой-либо помощи. Моя просьба о помощи так их задела, что они стали требовать ограничить мне доступ к репозиторию и пакетам, и переместить их к кому-нибудь еще, как это было сделано с left-pad. Почти никто из них не понимал, что делает core-js, масштабы проекта, и, естественно, никто из них не хотел его поддерживать. Это должно было делать “сообщество”, кто-то другой. Видя всю эту ненависть, чтобы не идти на поводу у хейтеров, я просто из принципа не стал удалять сообщение с просьбой о помощи, которое изначально планировал добавить только на пару недель».

После выхода из тюрьмы Пушкарев вернулся к работе над core-js, но опенсорс по-прежнему не приносит ему денег, а «бесконечный поток ненависти» хоть и уменьшился, но не исчез. Просто теперь «большая часть [хейта] переместилась из GitHub Issues и Twitter в почту или личные сообщения».

«Регулярно кто-то находит core-js в исходниках вредоносных сайтов/приложений, но они не знают, что это такое, а их технического уровня не хватает даже для того, чтобы это выяснить. После этого мне звонит и угрожает полиция, а кто-то даже пытается меня шантажировать. Порой это даже не смешно, — рассказывает мейнтейнер. — Со мной несколько раз связывались американские и канадские журналисты, которые узнавали о [таком использовании] core-js из американских новостей и правительственных сайтов. Они были очень разочарованы тем, что я не был злым русским хакером, вмешивающимся в американские выборы».

По словам разработчика, финансовые проблемы только усугубились после начала специальной военной операции на Украине. Он признается, что не может выехать из России, так как после ДТП у него оставились «неурегулированные судебные иски на сумму в десятки тысяч долларов» и ему запрещено покидать страну до тех пор, пока они не будут погашены.

Из-за политической ситуации поток и без того скромных пожертвований совсем иссяк, ведь многие сервисы стали попросту недоступны для россиян. В итоге мейнтейнер признается, что теперь зарабатывает всего порядка 400 долларов в месяц и «чертовски устал» от всего происходящего.

Пушкарев надеется, что после прочтения его поста корпорации, небольшие компании и другие разработчики «наконец, задумаются об устойчивости своего стека и должным образом поддержат разработку core-js».

Если же этого не произойдет, разработчик перечислил различные варианты возможного развития событий. Например, core-js может стать коммерческим проектом; его могут взять на работу в компанию, где он сможет работать над опенсорсом; кто-либо может форкнуть core-js и взяться за поддержку (хотя пока желающих не наблюдается); или core-js может умереть медленной смертью, если станет не нужен.

Нужно заметить, что это далеко не первый случай, когда мейнтейнер популярного опенсорсного проекта обращается к большим корпорациям и задается вопросами финансирования. К примеру, в январе 2022 года автор библиотек faker и colors, которые насчитывают более 20 млн загрузок еженедельно только через npm, умышленно испортил код собственных проектов ради мести корпорациям и коммерческим потребителям опенсорсных решений.

Он писал, что больше не собирается поддерживать огромные корпорации и делать для них «бесплатную работу». Коммерческим организациям он посоветовал рассмотреть возможность создания форков или выплачивать ему шестизначную зарплату.