По данным российских операторов связи, в начале 2023 года больше всего нежелательных звонков абонентам поступило с номеров, использующих коды Японии, Кореи, Казахстана, Турции и Лихтенштейна. Операторы считают эту стратегию мошенников следствием защиты внутрироссийского трафика.

«Коммерсант» сообщает, что, по данным экспертов, единой системы по блокировке подменных номеров только в рамках РФ уже недостаточно. Например, согласно презентацией «Мегафона», представленной на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», в январе 2023 года чаще всего блокировались номера с кодом +423 (Лихтенштейн, маскирующийся под код Приморского края), +905 (Турция, якобы мобильная нумерация), +472 (Норвегия, имитирующая код Белгородской области) и так далее.

Наиболее частыми номерами, используемыми для подмены, в «Мегафоне» называют +8 (1,2) (Япония и Корея), а также +7 (используется в Казахстане и РФ), не имеющим отношения к России. Аналитики пишут, что чаще всего мошенники используют номера небольших операторов связи, а также звонки через мессенджеры.

При этом подмена номера — легальная услуга, которую оказывают многие операторы, включая зарубежных. Она востребована в первую очередь бизнесом, который нередко маскирует прямые контакты сотрудников.

Журналисты «Коммерсанта» напоминают, что принятые 2 июля 2021 года поправки к закону «О связи» обязывают операторов блокировать звонки и SMS-сообщения с подменных номеров. Операторам также необходимо подключиться к созданной Роскомнадзором системе и передавать в нее необходимую информацию. За невыполнение требований грозит штраф до 1 млн рублей.

«Использование международных номеров свидетельствует, что борьба с подстановкой российских номеров неэффективна и мошенники вынуждены прибегать к новым схемам»,— считают в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»).

В Tele2 согласны, что «использовать международные вызовы мошенников вынудила эффективная защита на внутрироссийском трафике». В компании говорят, что мошеннические вызовы с иностранных номеров значительно дороже и менее действенны, чем подмена номеров на российские.

В МТС сообщили, что не наблюдают роста звонков или аномальной активности с применением иностранных номеров.