В начале текущей недели Министерство обороны США заблокировало сервер, который в течение последних двух недель раскрывал всем желающим в интернете внутренние электронные письма американских военных.

Незащищенный сервер размещался в правительственном облаке Microsoft Azure, предназначенном для клиентов из Министерства обороны. Это облако использует серверы, физически отделенные от других коммерческих клиентов, и поэтому может применяться для обмена конфиденциальными, но несекретными правительственными данными.

Оставленный без пароля сервер является­ частью внутренней почтовой системы и содержит около трех терабайт внутренних писем, многие из которых относились к Командованию специальных операций ВС США (USSOCOM). Отсутствие пароля позволяло любому человеку получить доступ к конфиденциальным данным, просто зная IP-адрес сервера.

Проблему обнаружил ИБ-исследователь Анураг Сен (Anurag Sen), который проинформировал о своей находке журналистов издания TechCrunch, чтобы те помогли предупредить об утечке правительство США.

Согласно данным поисковика Shodan, почтовый сервер был впервые замечен в открытом доступе 8 февраля 2023 года. До конца неясно, почему это произошло. Скорее всего, виной тому была чья-то халатность и неправильная конфигурация.

Издание пишет, что сервер был заполнен внутренней почтой военных за многие годы. Некоторые письма содержали конфиденциальную информацию о персонале, а в одном из файлов вообще обнаружилась заполненная анкета SF-86, которую заполняют федеральные служащие, желающие получить допуск к секретным данным.

Журналисты поясняют, что эти анкеты содержат важную личную информацию и данные о состоянии здоровья, необходимые для проверки людей перед тем, как они будут допущены к работе с секретными данными. Также в анкетах присутствуют биографические сведения о лицах, имеющих допуск к секретным сведениям, что может оказаться ценной информацией для иностранных спецслужб.

TechCrunch отмечает, что редакции не удалось обнаружить среди писем секретные данные, так как секретные сети USSOCOM все же недоступны через интернет.

После того как журналисты связались с USSOCOM, сервер защитили как должно, и он пропал из открытого доступа в минувший понедельник. Пресс-секретарь USSOCOM Кен Макгроу (Ken McGraw) сообщил, что расследование этого инцидента продолжается. «На данный момент мы можем подтвердить, что никто не взламывал информационные системы Командования специальных операций ВС США», — говорит Макгроу.

Однако неизвестно, успели ли кто-нибудь еще, кроме Сена, обнаружить этот сервер и хранившиеся на нем данные. Журналисты поинтересовались у представителя Минобороны, есть ли у ведомства технические возможности убедиться в отсутствии неправомерного доступа и утечки данных (например, какие-то логи), но на этот вопрос пресс-секретарь не ответил.