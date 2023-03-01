ИБ-эксперты предупредили, что хакеры активно эксплуатируют две критические уязвимости в плагине Houzez для WordPress, который в основном используется на сайтах, посвященных недвижимости.

Houzez представляет собой плагин премиум-класса, который стоит 69 долларов и предлагает простое управление листингами. На сайте его разработчиков утверждается, что плагин используют более 35 000 клиентов в сфере недвижимости.

Критические баги, о которых идет речь, были обнаружены исследователями из компании Patchstack. При этом одна уязвимость была исправлена ​​в версии 2.6.4 (август 2022 года), а другая — в версии 2.7.2 (ноябрь 2022 года).

К сожалению, согласно новому отчету Patchstack, администраторы многих сайтов до сих пор не установили обновления, и злоумышленники активно используют эти проблемы в своих атаках. Например, большое количество атак было зафиксировано с IP-адреса 103.167.93.138.

Первая уязвимость Houzez получила идентификатор CVE-2023-26540 и набрала 9,8 балла из 10 возможных по шкале оценки уязвимостей CVSS v3.1, то есть является критической. Проблема связана с неправильной конфигурацией плагина Houzez версии 2.7.1 и старше, и ее можно использовать удаленно (без аутентификации и повышенных привилегий). Баг устранили в Houzez 2.7.2 и более свежих версиях.

Вторая уязвимость получила идентификатор CVE-2023-26009 и также оценивается как критическая (9,8 балла по шкале CVSS v3.1). Это проблема влияет на Houzes Login Register. Она затрагивает версии 2.6.3 и старше, позволяя неаутентифицированным злоумышленникам повышать привилегии на любых сайтах, где используется плагин. Уязвимость исправили в Houzez Login Register версии 2.6.4 или более свежих.

Исследователи объясняют, что из-за ошибки на стороне сервера злоумышленники получают возможность создать на уязвимом сайте нового пользователя-администратора, что в итоге позволяет им полностью перехватить контроль над уязвимым ресурсом. В частности, в атаках, изученных Patchstack, хакеры загружали на взломанные сайты бэкдор, способный выполнять команды, размещать рекламу или перенаправлять трафик на другие вредоносные ресурсы.

Эксперты сообщают, что атаки продолжаются до сих пор, и напоминают владельцам и администраторам сайтов о необходимости своевременно устанавливать доступные обновления.