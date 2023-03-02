Telegram-канал Baza сообщил о новой схеме по обналичиванию денег, в которой мошенники якобы задействовали маркетплейс Wildberries. По данным канала, покупатели оплачивают дорогие товары, затем сразу оформляют отказ и получают возврат на баланс своей учетной записи. После деньги можно вывести на карту любого банка.

Baza пишет, что возросшую активность странных покупателей заметили владельцы пунктов выдачи Wildberries. Обычно такие покупатели заказывают товары на крупные суммы, переводят оплату, но отказываются от получения, даже не взглянув на сам заказ. К примеру, так покупают дорогие брендовые вещи: шубы или iPhone на сотни тысяч рублей.

«При отказе от товара “Вайлдберриз” переводит покупателю деньги не на счет, с которого он оформил заказ, а на баланс его личного кабинета в самом маркетплейсе. А уже оттуда клиент без каких-либо проблем может перевести себе деньги на дебетовую карту.

Так покупатели обналичивают деньги — например, выводят их с юрлиц и кредитных карт, и таким образом уклоняются от уплаты налогов (при безналичной оплате по закону с них ничего не снимают). Помимо прочего, это еще и бьет по самим пунктам выдачи: при поступлении бракованного товара с них списывают 20% от стоимости, при этом проверять вещи сами пункты не могут», — сообщает Baza.

На эти заявления уже отреагировали представители Wildberries. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что эта информация является фейком.

«Мы не работаем с юридическими лицами, они не могут совершать покупки через Wildberries и уж тем более “уходить от налогов”. За большой объем возвратов пользователь платит за обратную доставку, поэтому “обналичивание” кредитных карт для них не может быть выгодным», — пояснили РБК в компании, подчеркнув, что ИТ-системы маркетплейса быстро выявляют мошенническую активность и блокируют подозрительные массовые покупки.

Также в Wildberries указали, что при отказе от товара при его получении владельцы не оплачивают начисления за брак. Представители маркетплейса говорят, что все пользователи в курсе, что процедура возврата товара по браку иная: через мобильное приложение и только при подтверждении брака продавцом.