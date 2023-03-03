GitHub объявил, что сервис для сканирования публичных репозиториев на предмет случайных утечек конфиденциальных данных (ключи API, пароли от учетных записей, токены аутентификации и так далее) теперь доступен для всех пользователей и может искать забытые секреты по всей истории публикаций.

Так как злоумышленники активно ищут в общедоступных репозиториях на GitHub различные секреты (а затем используют их для взлома, кражи данных или попыток выдать себя за другую компанию), GitHub еще в прошлом году начал работу над проактивной защитой разработчиков от случайных утечек.

С декабря 2022 года компания проводила бета-тест бесплатной функциональности secret scanning, которая ищет забытые секреты во всех публичных репозиториях и может обнаруживать более 200 форматов токенов. С тех пор новая функция была включена в 70 000 общедоступных репозиториев.

Теперь разработчики GitHub сообщили, что сервис уже бесплатно доступен для всех пользователей, и все владельцы общедоступных репозиториев могут включить оповещения secret scanning для защиты своих данных.