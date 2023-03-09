После того как на хакерском форуме выставили на продажу 160 ГБ данных (более 2800 файлов), якобы украденных у компании Acer, тайваньский производитель подтвердил факт утечки данных. Выяснилось, что злоумышленники взломали сервер, где размещались приватные документы, которыми пользовались специалисты по ремонту.

Данные Acer появились в сети еще в середине февраля 2023 года. Продавец утверждал, что дамп содержит технические руководства, программные инструменты, сведения о серверной инфраструктуре, документацию по различным моделям телефонов, планшетов и ноутбуков, образы BIOS, файлы ПЗУ, файлы ISO и RDPK (Replacement Digital Product Key).

В качестве доказательства взлома хакер поделился скриншотами, на которым демонстрировались с техническими чертежи Acer V206HQL, документы, характеристики BIOS и так далее.

Также в объявлении говорилось, что дамп будет продан тому, кто предложит самую высокую цену, а к оплате принимается только криптовалюта Monero (XMR).

После того как информация о продаже данных компании попала в СМИ, представители Acer подтвердили, что утечка подлинная, и взлом действительно имел место.