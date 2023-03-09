Xakep #286. Sad Guard
После того как на хакерском форуме выставили на продажу 160 ГБ данных (более 2800 файлов), якобы украденных у компании Acer, тайваньский производитель подтвердил факт утечки данных. Выяснилось, что злоумышленники взломали сервер, где размещались приватные документы, которыми пользовались специалисты по ремонту.
Данные Acer появились в сети еще в середине февраля 2023 года. Продавец утверждал, что дамп содержит технические руководства, программные инструменты, сведения о серверной инфраструктуре, документацию по различным моделям телефонов, планшетов и ноутбуков, образы BIOS, файлы ПЗУ, файлы ISO и RDPK (Replacement Digital Product Key).
В качестве доказательства взлома хакер поделился скриншотами, на которым демонстрировались с техническими чертежи Acer V206HQL, документы, характеристики BIOS и так далее.
Также в объявлении говорилось, что дамп будет продан тому, кто предложит самую высокую цену, а к оплате принимается только криптовалюта Monero (XMR).
После того как информация о продаже данных компании попала в СМИ, представители Acer подтвердили, что утечка подлинная, и взлом действительно имел место.
«Недавно мы обнаружили несанкционированный доступ к одному из наших серверов, где зранятся документов для специалистов по ремонту. Хотя наше расследование еще продолжается, в настоящее время не обнаружено никаких признаков того, что на этом сервере могли храниться какие-либо потребительские данные», — заявили в компании.