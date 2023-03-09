На прошлой неделе пользователь 4chan llamanon «слил» в открытый доступ языковую модель LLaMA (Large Language Model Meta AI), к которой ранее получили доступ избранные исследователи и ученые. Пока руководство Meta** не предприняло никаких действий для удаления этого торрент-файла, который по-прежнему доступен для скачивания.

Издание Vice Motherboard отмечает, что это первый случай, когда информация о ИИ-модели крупной компании стала достоянием общественности. На сегодняшний день такие крупные игроки, как Google, Microsoft и OpenAI, хранят свои новейшие модели в секрете, якобы опасаясь злоупотреблений и неправомерного использования. Тем временем, пользователи 4chan утверждают, что успешно запускают LLaMa на своих компьютерах

Интересно, что в заявлении для СМИ представители Meta** не отрицали утечку LLaMa, но и не подтвердили ее.

«Цель Meta — делиться современными ИИ-моделями с членами исследовательского сообщества, чтобы они помогали нам оценивать и улучшать эти модели. LLaMA была предоставлена [специалистам] в исследовательских целях, в соответствии с тем, как мы обычно предоставляли предыдущие большие языковые модели. Хотя LLaMA была доступна не всем, и некоторые пытались обойти процесс согласования, мы считаем, что текущая стратегия позволяет нам сбалансировать ответственность и открытость», — пишут в компании.

Ранее сообщалось, что LLaMa будет выпущена под некоммерческой лицензией, ориентированной на исследовательские варианты использования, чтобы «поддерживать целостность и предотвращать неправильное использование» языковой модели.

В феврале текущего года сообщалось, что доступ к LLaMa будет предоставляться избранным исследователям в академических кругах, лицам, связанным с правительственными организациями, НКО и академическими кругами, а также отраслевым исследовательским лаборатория по всему миру.

При этом отмечалось, что Meta**, похоже, подает запросы на удаление языковой модели из открытого доступа, чтобы контролировать ее распространение. Например, глава компании Hugging Face, специализирующейся на искусственном интеллекте, Клемент Деланг (Clement Delangue) рассказал, что Meta** запросила удаление ранее опубликованной на GitHub модели, заявляя, что это «несанкционированное распространение собственности Meta**, представляющее собой нарушение авторских прав или ненадлежащее/несанкционированное использование».

Как отмечает AnalyticsIndiaMag, человеку, распространяющему LLaMa через торрент и опубликовавшему ссылку на 4chan, вряд ли удастся остаться неизвестным. Дело в том, что он не удалил из кода уникальный идентификатора, который используется специально для отслеживания утечек.

Тем не менее, пока Meta ** не предприняла никаких действий относительно этого торрента и он по-прежнему доступен для скачивания.

* Принадлежит компании Meta, запрещен в России.

** Деятельность компании Meta признанной экстремистской, организация запрещена в России.