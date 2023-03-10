ФБР расследует утечку данных, затронувшую членов и сотрудников Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса США). Дело в том, что злоумышленники выставили на продажу на хакерском форуме конфиденциальную и личную информацию, украденную с серверов организации DC Health Link, которая управляет планами медицинского обслуживания членов Палаты представителей США, их сотрудников, а также членов их семей.

По словам главного администратора Палаты представителей Кэтрин Шпиндор (Catherine Szpindor), всех пострадавших уже уведомили об утечке в электронном письме.

«Вчера у DC Health Link произошла серьезная утечка данных, что потенциально могло привести к раскрытию личной информации тысяч зарегистрированных пользователей. Если вы член или сотрудник [Палаты представителей], имеющий право на медицинское страхование через DC Health Link, ваши данные могли быть скомпрометированы. Пока я не знаю точных масштабов и степени нарушения, но ФБР проинформировало меня о том, что были украдены информация об учетных записях и персональные данные сотен членов и сотрудников Палаты представителей. Важно отметить, что в настоящее время не похоже, чтобы депутаты или Палата представителей были конкретной целью этой атаки», — цитирует Шпиндор издание The Daily Caller.

В свою очередь, издание Bleeping Computer сообщает, что украденные данные уже выставлены на продажу на хакерском форуме пользователем IntelBroker. Образец украденных данных, опубликованный преступником, демонстрирует, что дамп содержит информацию примерно 170 000 человек, включая их имена, даты рождения, адреса, email-адреса, номера телефонов, номера социального страхования и многое другое.

Информация была выставлена на продажу в понедельник, 6 марта 2023 года. При этом хакер пишет, что данные уже проданы как минимум одному покупателю.

Согласно данным NBC News, представители ФБР смогли подтвердить подлинность опубликованных хакером данных, так как приобрели часть украденной информации и проверили ее.

Подчеркивается, что в настоящее время проводится «всестороннее расследование» инцидента, к которому привлечены киберкриминалисты и правоохранительные органы. В качестве меры предосторожности всем пострадавшим будут предоставлены бесплатные услуги кредитного мониторинга.