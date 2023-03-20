Американские правоохранительные органы сообщили об аресте жителя Нью-Йорка, который, как они считают, является владельцем и основателем хакерского форума BreachForums, и известен в сети как Pompompurin.

Согласно судебным документам, задержанному было предъявлено обвинение в сговоре с целью склонения физических лиц к продаже устройств для несанкционированного доступа. Также сообщается, что во время ареста подозреваемый признал перед агентами ФБР, что его настоящее имя Коннор Брайан Фитцпатрик (Conor Brian FitzPatric) и он является Pompompurin’ом, владельцем хак-форума Breach Forums.

По информации Bloomberg, Фитцпатрик был освобожден под залог в размере 300 000 долларов и предстанет перед судом 24 марта 2023 года. Он сдал свои документы, и вплоть до судебного заседания ему разрешается перемещаться только по делам суда в пределах Южного и Восточного округов Нью-Йорка, а также Восточного округа Вирджинии. Также Фитцпатрику запрещено контактировать со свидетелями, другими обвиняемыми и сообщниками.

Журналисты Bleeping Computer отмечают, что последний раз Pompompurin заходил на Breach Forums еще 15 марта 2023 года. Однако администраторы сайта уже заявили, что даже в отсутствии основателя BreachForums продолжит работу в штатном режиме, так как админы имеют полный доступ к его инфраструктуре.

Нужно сказать, что Pompompurin личность широко известная не только в хакерских кругах. Раньше он занимался взломом компаний, а затем продавал или сливал украденные у них данные на черном рынке, а также был активным участником хак-форума RaidForums. Но после того, как ФБР закрыло RaidForums в 2022 году, Pompompurin решил создать собственный сайт — Breach Forums.

На данный момент этот ресурс стал крупнейшим хак-форумом, посвященным утечкам данных, и обычно именно он используется взломщиками и вымогателями для «слива» информации.

Помимо создания Breach Forums Pompompurin известен и рядом громких взломов. В частности, в конце 2021 года из-за конфликта с ИБ-экспертом Винни Троей (Vinny Troia) он взломал почтовые серверы ФБР и разослал фейковые предупреждения о кибератаках, заявив, что ответственность за эти инциденты лежит на Трое.

Также Pompompurin связывают с кражей данных миллионов пользователей Robinhood, утечкой данные 5,4 млн пользователей Twitter и другими крупными инцидентами.