Пользователи ChatGPT сообщили в социальных сетях, что в их учетных записях отображаются истории чатов других людей. В итоге разработчики OpenAI были вынуждены временно отключить эту функциональность, чтобы устранить ошибку. В компании подчеркнули, что из-за бага люди видели только заголовки чужих разговоров, но не их содержимое.

В интерфейсе ChatGPT есть боковая панель, где отображаются прошлые беседы с чат-ботом, видимые только владельцу учетной записи. Однако вчера сразу несколько человек сообщили, что ChatGPT стал показывать им истории чатов других людей. При этом один из пользователей подчеркнул, что видит не всю чужую переписку целиком, а только названия разных бесед с ботом.

После ряда сообщений об этой проблеме ​​истории чатов начали отдавать ошибку «Unable to load history», а затем сервис и вовсе отключился. Согласно странице состояния OpenAI и комментариям представителей компании, данным Bloomberg, проблема не распространяла на полные логи разговоров, и раскрыты оказались только их заголовки.

В настоящее время разработчики говорят, что им удалось обнаружить причину сбоя, который оказался связан с неназванным опенсорсным ПО, используемым OpenAI. Работа сервиса была восстановлена, однако у многих пользователей по-прежнему не отображаются старые логи бесед, и команда уверят, что уже работает над их восстановлением.

СМИ отмечают, что это важное напоминание о том, почему не стоит делиться какой-либо конфиденциальной информацией с ChatGPT. Ведь FAQ на сайте OpenAI не даром гласит: «Пожалуйста, не делитесь какой-либо конфиденциальной информацией в своих беседах». Дело в том, что компания не может удалять определенные данные из логов, а разговоры с чат-ботом могут использоваться для обучения ИИ.