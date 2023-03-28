Компания Twitter добилась удаления с GitHub внутренних исходных кодов своей платформы и инструментов, которые утекли в открытый доступ несколько месяцев назад. Теперь Twitter требует от GitHub раскрыть данные человека, который «слил» исходники и всех, кто получал к ним доступ.

В конце прошлой недели представители GitHub были вынуждены отреагировать на нарушение закона «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA) и жалобу Twitter, которая заявила об утечке проприетарных исходных кодов и внутренних инструментов, что могло представлять угрозу для безопасности компании.

Согласно жалобе, источником утечки стал пользователь FreeSpeechEnthusiast, причем его ник является явной ссылкой к словам Илона Маска, который называет себя абсолютистом в вопросах свободы слова  (free speech absolutist). То есть, вероятно, информацию «слил» недовольный сотрудник Twitter (скорее всего, уволенный после покупки компании Маском). В настоящее время учетная запись FreeSpeechEnthusiast по-прежнему активна, но у пользователя нет других общедоступных репозиториев.

По информации издания The New York Times, когда именно произошла утечка неизвестно, но журналисты сообщают, что исходники были доступны в сети «в течение как минимум нескольких месяцев».

В своей жалобе на нарушение авторских прав Twitter требует от GitHub предоставить информацию об истории доступов к этой утечке, вероятно, желая определить ее источник.

«Пожалуйста, сохраните и предоставьте копии любых историй загрузки/скачивания/доступа (и любой контактной информации, IP-адресов или других связанных данных о сеансе), а также любых журналов, связанных с этим репозиторием и любыми его форками, прежде чем удалять весь нарушающий авторские права контент с GitHub», — гласит документ.

В настоящее время Twitter пытается использовать судебную повестку, чтобы вынудить GitHub предоставить идентифицирующую информацию о пользователе FreeSpeechEnthusiasm и любом другом, кто получил доступ к утечке и распространял исходные коды Twitter. Полученные данные будут использованы для дальнейших судебных исков.

Представители GitHub не сообщают, сколько людей получили доступ к утекшим исходным кодам Twitter или скачали их, но у FreeSpeechEnthusiast было мало подписчиков. Несмотря на это, отмечается, что утечка может иметь серьезные последствия для Twitter, так как исходники могут быть тщательно изучены посторонними для выявления потенциально опасных уязвимостей.

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