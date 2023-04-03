Пользователь YouTube под ником Enderman продемонстрировал, что ему удалось вынудить ChatGPT генерировать ключи активации для Windows 95. При этом прямой запрос ключей у чат-бота Open AI ничего не дал, и ютубер подошел к проблеме с другого ракурса.

Отказавшись сгенерировать ключ для Windows 95, ChatGPT объяснил, что не может выполнить эту задачу, и вместо этого предложил исследователю рассмотреть более новую и поддерживаемую версию Windows (10 или 11).

Однако формат ключей активации для Windows 95 довольно прост и давно известен (см. изображение выше), и Enderman преобразовал его в текстовый запрос и попросил ИИ создать нужную последовательность. Хотя первые попытки не увенчались успехом, ряд изменений в структуре запроса помогли решить проблему.

Исследователь провел тесты и попробовал активировать новую Windows 95 на виртуальной машине. Выяснилось, что примерно 1 из 30 ключей, созданных ChatGPT, работает как должно.

Enderman объясняет, что «единственная проблема, мешающая ChatGPT каждый раз успешно генерировать действительные ключи для Windows 95, заключается в том, что он не может посчитать сумму цифр и не знает о делимости». Так, в пятизначную строку, сумма цифр в которой должна быть кратной семи, ИИ подставляет ряд случайных цифр и не проходит этот простой математический тест.

После создания множества ключей активации для Windows 95, исследователь поблагодарил ИИ, написав: «Спасибо за бесплатные ключи Windows 95!». В ответ на это чат-бот заявил, что ему строго запрещено создавать ключи для какого-либо софта, но Enderman продолжил настраивать и сообщил, что он только что активировал при помощи такого ключа установку Windows 95. Тогда ChatGPT ответил, что это невозможно, ведь поддержка Windows 95 была прекращена в 2001 года, все ключи для этой ОС давно неактивны, а ему создавать ключи строго запрещено.