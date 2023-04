Компания Western Digital объявила, что ее сеть была взломана, и неавторизованные третьи лица получили доступ к нескольким системам. Инцидент обнаружили еще 26 марта 2023 года, но пока расследование случившегося пока находится на начальной стадии, и компания координирует действия с правоохранительными органами.

Western Digital сообщает, что также к расследованию привлечены ведущие внешние специалисты по киберкриминалистике из двух неназванных ИБ-компаний.

«Основываясь на проведенном на сегодняшний день расследовании, компания полагает, что неавторизованная сторона получила определенные данные из ее систем. Мы работаем над тем, чтобы понять характер и объем этих данных», — гласит официальное заявление производителя.

После обнаружения атаки компания приняла дополнительные меры для защиты своих систем и операций, и эти меры повлияли на работу ряда сервисов производителя. Представители Western Digital пишут, что инцидент «вызвал и может продолжать вызывать сбои в некоторых бизнес-операциях».

Так, пользователи NAS My Cloud от Western Digital массово жалуются, что не могут получить доступ к своим облачным хранилищам. В настоящее время при попытке войти в сервис отображается ошибка «503 Service Temporarily Unavailable». Хотя с момента первых сообщений пользователей прошло уже более суток, облако, прокси, веб, аутентификация, электронная почта и push-уведомления все еще недоступны.

На специальной странице состояния My Cloud указано, что проблема затрагивает My Cloud, My Cloud Home, My Cloud Home Duo, My Cloud OS5, SanDisk ibi, SanDisk Ixpand Wireless Charger. Сообщается, что компания работает над восстановлением затронутой инфраструктуры и сервисов, но никаких сроков пока не называют.

ИБ-специалисты из компании Emsisoft пишут, что происходящее очень похоже на атаку шифровальщика, однако никаких официальных заявлений от производителя пока не поступало.