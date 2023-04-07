На Amazon запретили продажу мультитула для пентестеров, так как в компании считают, что это «устройство для скимминга карт». Продавцам уже разослали сообщения, где Flipper Zero назван запрещенным продуктом (restricted product).

Устройства для скимминга карт перечислены на портале Amazon Seller Central и отнесены к категории Lock Picking & Theft Devices («Устройства для взлома и краж»), наряду с устройствами и отмычками для взлома замков, девайсами для шоплифтинга и так далее.

В настоящее время страницы Amazon, где ранее продавались Flipper Zero, не работают и отображают сообщения об ошибке. Единственное, что можно найти на Amazon, набрав в поиске «Flipper Zero», — это различные аксессуары для «хакерского тамагочи», включая защитные пленки для экрана и силиконовые чехлы.

Издание Bleeping Computer сообщает, что продавцы получили уведомления от Amazon, в которых сообщается, что «продукт был идентифицирован как устройство для скимминга карт», а продажа таких устройств запрещена правилами платформы.

Компания также предупредила продавцов Flipper Zero, что им нужно проверить другие свои товары и удалить все запрещенные продукты с Amazon в течение 48 часов, иначе они могут столкнуться с блокировкой учетной записи.

Журналисты отмечают, что потенциальные покупатели Flipper Zero вряд ли расстроятся из-за запрета, так как на Amazon устройства лишь перепродавали с наценкой, и их по-прежнему можно приобрести в официальном магазине производителя.

Стоит отметить, что недавно с «баном» Flipper Zero столкнулись и пользователи из Бразилии. Оказалось, что Агентство связи Бразилии (Anantel) конфискует устройства, поступающие в страну, опасаясь, что гаджеты могут быть использованы преступниками. При этом покупатели жалуются, что власти отклонили все попытки сертифицировать и «обелить» оборудование, а EFF раскритиковала Anantel за криминализацию устройств для ИБ-экспертов.