Российские операторы просят своих абонентов актуализировать персональные данные под угрозой ограничения услуг связи. По данным СМИ, такая активность связана с грядущими в мае проверками Роскомнадзора, направленными на борьбу с «серыми» SIM-картами.

«Коммерсант» сообщает, что с начала 2023 года апреля российские мобильные операторы начали массово рассылать push-уведомления и SMS абонентам с просьбой подтвердить свои персональные данные путем посещения салона связи или в личном кабинете приложения «Госуслуги». По словам собственных источников издания, это связано с тем, что в мае текущего года Роскомнадзор планирует провести проверку актуальных персональных данных абонентов компаний для выявления активных «серых» SIM-карт.

В Роскомнадзоре подтвердили, что ведомство проводит «мониторинг достоверности сведений об абонентах, внесенных операторами в базы данных, в соответствии с требованиями законодательства по борьбе с незаконными SIM-картами». Для этого разработана информационная система, которая в автоматическом режиме выявляет недостоверные сведения о клиентах операторов.

В случае обнаружения несоответствия в сведениях об абоненте оператор обязан «внести уточнения или прекратить оказание услуг абоненту». Как пояснили в РКН, с 2018 года в ходе проводимых совместно с МВД мероприятий изъято более 423 000 «серых» SIM-карт, 152 000 из которых — в 2022 году.

На российском рынке связи сейчас до 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными, а вероятность столкнуться с проблемой отключения от связи может резко вырасти уже через месяц, «именно поэтому коммуникаций с клиентами стало больше», говорит собеседник издания в отрасли.

По его оценке, средний ежемесячный доход (ARPU) от одного абонента связи в России составляет 350 рублей. Таким образом, операторы за месяц могут потерять до 7 млрд рублей. Он отметил, что система мониторинга Роскомнадзора также действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Крупные российские операторы (МТС, «Мегафон», «Вымпелком», Tele2) заверили журналистов, что «ответственно подходят к исполнению требований законодательства» и регулярно проводят процедуру подтверждения данных абонентов, которые со временем могли устареть после заключения брака или по достижении возраста смены паспорта.

По мнению заместителя руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александра Сиволобова, проблемы со связью возникнут у абонентов, которые подключают телефоны на чужие лица, но никаких крупных убытков в ближайший месяц операторы не понесут. Дело в том, что для снижения абонентской базы операторов должно пройти не менее шести месяцев.