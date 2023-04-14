Компания Hyundai сообщила об утечке личных данных, затронувшей владельцев автомобилей в Италии и Франции, а также тех, кто заказывал тест-драйв в этих странах.

Согласно многочисленным сообщениям в социальных сетях, а также образцу письма, которым поделился в своем блоге создатель агрегатора утечек Have I Been Pwned Трой Хант, в результате инцидента были раскрыты следующие типы данных:

email-адреса;

почтовые адреса;

телефонные номера;

номера шасси автомобилей.

В письме Hyundai уточняется, что хакеры, получившие доступ к базе данных компании, не смогли похитить финансовые данные и идентификационные номера авто.

Представители Hyundai сообщают, что уже привлекли к расследованию ИТ-специалистов, которые отключили затронутые атакой системы до тех пор, пока не будут введены дополнительные защитные меры.

В письме производитель предупреждает клиентов, чтобы они были осторожны с нежелательными электронными письмами и SMS-сообщениями, якобы исходящими от лица Hyundai Italia и других компаний Hyundai Group, поскольку это могут быть попытки фишинга и социальной инженерии.

Пока неясно, скольких клиентов Hyundai пострадали из-за этой атаки, как долго хакеры оставались в сети компании, а также какие еще страны могли быть затронуты этим инцидентом.