Криптовалютная биржа Bitrue сообщила, что была взломана неизвестными хакерами. В результате атаки на один из горячих кошельков платформа потеряла активы на сумму 23 миллиона долларов.

В официальном заявлении сингапурской компании говорится, что злоумышленники смогли вывести 23 миллиона долларов в Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Shiba Inu (SHIB), Quant (QNT), GALA и Holo (HOT).

«Обратите внимание, затронутый горячий кошелек содержал менее 5% от общего объема средств Bitrue. Остальные наши кошельки остаются в безопасности и не были скомпрометированы. Мы проводим тщательную проверку и будем информировать вас по мере продвижения расследования», — сообщают представители Bitrue.

Пока, на время проведения дополнительных проверок платформа временно приостановила вывод средств, но разработчики сообщают, что в скором времени Bitrue вернется к нормальной работе (сейчас нормализованы все операции, кроме операций с QNT, MATIC и HOT).

Компания подчеркивает, что все пользователи, у которых были украдены средства, получат полную компенсацию. Блокчейн-аналитики из компании PeckShield, которые отслеживали украденные средства, пишут, что злоумышленники уже конвертировали часть средств в Ethereum.

Как именно произошла атака, не сообщается, технические детали пока неизвестны.

Интересно, что это не первая атака на Bitrue. В июне 2019 года хакер похитил у биржи почти 5 млн долларов, воспользовавшись уязвимостью. Тогда клиентам полностью возместили потерянные средства.