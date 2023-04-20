Бывший участник группы Team Xecuter, канадец Гэри «GaryOPA» Боузер (Gary Bowser) вышел на свободу после 16 месяцев тюремного заключения. Однако Боузер по-прежнему должен выплатить Nintendo 14,5 млн долларов компенсации и, вероятно, будет платить компании до конца жизни.

Напомню, что Team Xecuter предлагала людям аппаратные и программные решения, позволявшие устанавливать и играть в неофициальные и пиратские копии игр на различных консолях (включая популярную Nintendo Switch).

Мы уже рассказывали о том, что в 2020 году Боузер был арестован и в итоге признал себя виновным. Дело в том, что в Team Xecuter он работал над линейкой SX OS для моддинга устройств Switch, а также занимался разработкой других инструментов, позволявших пользователям играть в пиратские ROM.

Боузер признал себя виновным по двум из одиннадцати пунктов обвинения, связанных с торговлей устройствами для обхода защиты и в сговоре с той же целью. Два этих обвинения вместе предусматривали максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, но взамен на признание вины прокуратура согласилась снять с Боузера остальные девять обвинений.

В итоге моддер признал, что в период с июня 2013 года и вплоть до ареста он «сознательно и умышленно участвовал в киберпреступной деятельности по взлому ведущих игровых консолей, в рамках которой разрабатывались, производились и продавались различные устройства для обхода защиты, которые позволяли клиентам [моддеров] играть в пиратские версии видеоигр, защищенных авторским правом».

Кроме того, Team Xecuter стремились «скрыть свою незаконную деятельность за предполагаемым желанием поддержать доморощенных энтузиастов, которые стремились разрабатывать собственные игры». Дело в том, что хотя группа поддерживала движение за право на ремонт, однако все же их продукты позволяли пользователям играть в пиратские игры.

Учитывая признание вины и тот факт, что Боузер согласился выплатить компании Nintendo 4 500 000 долларов, чтобы компенсировать часть убытков от деятельности Team Xecuter, в прошлом году суд отправил его за решетку на 40 месяцев (3 года и 4 месяца). Также по отдельному гражданскому иску моддер согласился выплатить компании еще 10 000 000 долларов.

Хотя, по официальной версии, Team Xecuter нанесла Nintendo ущерб в размере от 65 до 150 миллионов долларов, Боузер сообщал, что лично он заработал лишь коло 320 000 долларов за семь лет (получая прямые платежи от Team Xecuter и долю с рекламных продаж на различных сайтах, которые он контролировал).

Как теперь сообщило издание TorrentFreak, проведя 16 месяцев в камере предварительного заключения и в итоге получив «скидку» за хорошее поведение, Боузер вышел из федеральной тюрьмы и теперь ожидает возвращения в родную Канаду.

Боузер уже лично сообщил о своем освобождении в игровом подкасте NickMoses 05, где рассказал, что за время пребывания в тюрьме он уже «поработал» на Nintendo. Так, с момента задержания он выплатил компании 175 долларов.

Боузер говорит, что отныне Nintendo будет забирать от 25 до 30 процентов его ежемесячного дохода, и перед началом выплат у него будет до шести месяцев.

Ранее Боузер работал бухгалтером, занимался ремонтом и консалтингом. В подкасте он высказал несколько идеей о своей будущей работе. Так, медианная зарплата в Торонто, куда его, скорее всего, отправят к семье, составляла 85 500 канадских долларов в год в 2020 году. Маловероятно, что Боузер, которому уже за 50 и который теперь имеет судимость, сумеет накопить более 14,5 млн долларов США для выплаты всех положенных компенсаций Nintendo.