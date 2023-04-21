Гражданин России Денис Дубников, соучредитель криптовалютных бирж EggChange и Crypto Coyote, недавно признал себя виновным по обвинениям, связанным с отмыванием денег для вымогательской группировки Ryuk. Теперь Дубникову вынесли приговор: уже отбытый тюремный срок и штраф в размере 2000 долларов.

Напомню, что Дубников был задержан в Нидерландах в 2021 году по запросу правоохранительных органов США. По информации ФБР, через его счета прошла криптовалюта на сумму 400 000 долларов (около 35 биткоинов по курсам того времени), и эти средства правоохранители связывали с деятельностью шифровальщика Ryuk.

Тогда Дубников был арестован при попытке провести отпуск в Мексике: ему было отказано во въезде в страну, и мексиканские власти отправили его в Амстердам, где он был официально задержан голландской полицией по запросу ФБР.

В результате, в августе 2022 года Дубникова экстрадировали в США, а совсем недавно, в феврале 2023 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения (в заговоре с целью отмывания денег).

Суммарно выдвинутые против него обвинения могли обернуться лишением свободы на срок до 20 лет, а также тремя годами условно-досрочного освобождения и штрафом в размере до 500 000 долларов США. Тем не менее, на прошлой неделе Дубников был приговорен к уже отбытому сроку и выплате компенсации в размере 10 000 долларов США.

Отмечается, что суд также обязал россиянина соблюдать условия надзора, в том числе регулярно отмечаться в полиции, сдавать анализы на наркотики и добровольно предоставлять образцы ДНК по запросу властей.