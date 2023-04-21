«Яндекс» предупредил, что мошенники выдают себя за представителей закрытого в прошлом году сервиса «Яндекс.Инвестиции», пытаясь выманить у пользователей деньги.

Весной 2022 года компания «Яндекс» была вынуждена закрыть свой проект «Яндекс.Инвестиции» из-за санкций в отношении ВТБ, в партнерстве с которым и создавался этот сервис для неопытных инвесторов.

«Из-за ограничений, с которыми столкнулся наш партнер ВТБ, пользователи “Инвестиций” не могут полноценно управлять своими активами: например, больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний. Поэтому мы приняли решение закрыть сервис», —поясняли тогда СМИ представители «Яндекса».

Теперь, спустя год после принятия этого решения, компания предупредила, что именем «Яндекс.Инвестиций» пытаются воспользоваться злоумышленники.

Если перейти по адресу https://ir.yandex.ru/ можно увидеть следующее предупреждение, гласящее, что в последнее время звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками закрытого проекта, участились. Компания пишет: