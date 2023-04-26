Компания Google обновила приложение Google Authenticator для Android и iOS, наконец добавив в него возможность синхронизации учетных записей, что позволит пользователям создавать резервные копии своих TOTP-паролей в облаке. Это должно помочь в случаях, когда люди теряют свои устройства, и нужно получить доступ к старым данным Authenticator и аккаунтам, защищенным с помощью приложения.

Хотя приложение Google Authenticator весьма популярно и является более надежной альтернативой двухфакторной аутентификации (2ФА), чем SMS-сообщения и электронные письма, одним из самых серьезных его недостатков всегда было отсутствие резервного копирования одноразовых кодов 2ФА, а также отсутствие поддержки сразу нескольких устройств.

В итоге получалось, что потеряв устройство или утратив к нему доступ, пользователь лишался доступа ко всем учетными записям, защищенным этим методом 2ФА, а восстановление доступа становилось очень трудным или невозможным. Также без облачной резервной копии было невозможно добавить коды 2ФА на несколько устройств.

«Одним из основных отзывов, который мы слышали от пользователей на протяжении многих лет, была сложность работы с утерянными или украденными устройствами, на которых был установлен Google Authenticator, — рассказывают разработчики. — Поскольку одноразовые коды в Authenticator хранились только на одном устройстве, потеря этого устройства означала, что пользователь терял возможность входить в любой сервис, где настроил 2ФА с помощью Authenticator».

Теперь, с выходом новой версии Google Authenticator предложит пользователям войти в свою учетную запись Google и синхронизировать коды 2ФА с этим аккаунтом. При этом для самой учетной записи Google должна быть включена двухфакторная аутентификация, так как, по мнению разработчиков, это существенно снизит вероятность несанкционированного доступа к резервным копиям.

Обновленная версия приложения уже доступна для всех пользователей iOS, но развертывается постепенно для пользователей Android. Поэтому если вы пока не видите Google Authenticator 6.0 в официальном магазине, придется немного подождать.