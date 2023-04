Пользователи заметили, что в Microsoft Edge, похоже, закралась ошибка. Дело в том, что, начиная со сборки 112.0.1722.34, браузер передает Bing API все URL-адреса, которые посещают пользователи. Теоретически это позволяет Microsoft отслеживать всю онлайн-активность пользователей Edge, если компания того пожелает.

Первым проблему обнаружил пользователь Reddit с ником HackerMcHackface. По его мнению, ошибка связана с отключаемой функцией агрегации контента в Edge, называемой Collections, которая предлагает создателям контента создавать специальные предложения для пользователей.

Судя по всему, начиная с релиза Microsoft Edge build 112.0.1722.34, поведение Collections по умолчанию изменилось. Если в предыдущих версиях Edge эта функция была ограничена подмножеством сайтов социальных сетей, включая YouTube и Pinterest, то теперь она явно стала применяться шире.

Так, обычно при посещении страниц из белого списка URL-адреса отправляются Bing API, чтобы определить, следует ли показать в браузере всплывающее окно с какой-либо рекомендацией, которая появится в адресной строке пользователя. Если пользователь нажмет на такое всплывающее окно, контент от этого автора добавится в Collections.

Однако, согласно данным HackerMcHackface, теперь запрос на bingapis.com, с полным URL-адресом посещаемой страницы, передается почти всегда, что позволяет Microsoft следить за всеми действиями пользователей Edge в интернете.

Представители Microsoft сообщили журналистам издания The Verge, что им уже известно об этой проблеме, и специалисты компании уже проводят расследование. Согласно данным издания, идея, похоже, заключалась в том, чтобы уведомлять Bing, когда пользователь находится на определенных страницах (например, на YouTube или Reddit), но что-то пошло не так, и теперь Bing получает информацию практически о каждом посещенном человеком домене.

Пока проблема не исправлена, пользователям Edge настоятельно рекомендуется отключить эту функцию, зайдя в настройки, на вкладку «Privacy, search, and services», и сняв флажок «Show suggestions to follow creators in Microsoft Edge» внизу страницы.