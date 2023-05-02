Разработчиком проекта GPT4Free, который предоставляет бесплатный доступ к GPT-3.5 и GPT-4, заинтересовались юристы OpenAI. Компания официально потребовала, чтобы он удалил свой репозиторий в течение пяти дней, а в противном случае ему придется предстать перед судом.

Мы уже рассказывали о GPT4Free в прошлом месяце. Этот проект, созданный студентом под ником xtekky, опубликован на GitHub и весьма успешно реверсит API-интерфейсы, чтобы предоставить любому желающему бесплатный доступ к языковым моделям OpenAI.

По сути, разработка xtekky обманывает API OpenAI, имитируя запросы от сайтов с платными учетными записями, например, поисковую систему You.com, WriteSonic или Poe от Quora.

Таким образом, любой, кто использует GPT4Free, явным образом нарушает условия оказания услуг OpenAI. Однако xtekky заявлял, что не видит в этом проблемы, ведь GPT4Free предназначен исключительно для «образовательных целей». При этом разработчик понимал, что «возможно, последуют судебные иски».

Как сообщает теперь издание Tom’s Hardware, у энтузиаста уже возникли юридические проблемы. Так, по словам xtekky, компания OpenAI направила ему письмо с требованием удалить репозиторий в течение пяти дней, или ему придется предстать перед судом.

При этом xtekky говорит, что OpenAI вряд ли стоит разбираться с ним, поскольку он не подключается напрямую к API компании, а лишь получает данные с других сайтов, которые платят ей за лицензии. И если у владельцев этих сайтов возникнут какие-то проблемы с его скриптами, они могут обратиться к нему напрямую.

Xtekky заявил, что с радостью удалит скрипты, использующие API конкретных сайтов, но лишь по запросу их владельцев. К примеру, он уже удалил скрипты для phind.com, ora.sh и writesonic.com. К тому же любой сайт может блокировать внешнюю эксплуатацию своих внутренних API с помощью ряда простых мер.

«Такого же эффекта можно добиться, просто открывая вкладки сайтов. Я могу открывать вкладки Phind, You и так далее в своем браузере и рассылать спам-запросы. Мой репозиторий просто все это упрощает», — объясняет автор GPT4Free.

Энтузиаст отмечает, что посоветовал всем владельцам сайтов, которые связались с ним, защитить свои API, однако никто этого не сделал. То есть даже если он уберет все скрипты из репозитория, любой другой разработчик сможет без труда повторить то же самое.

«OpenAI может связаться с владельцами сайтов и предупредить/оповестить их, а затем, уже совместно прийти ко мне и осуществить удаление, однако похоже, что эта [правовая угроза] исходит исключительно от OpenAI, и в сущности они утверждают, что я напрямую их атакую. Я не знаю точно, но, похоже, если сайт использует API OpenAI, он имеет юридическую защиту OpenAI, и OpenAI несет ответственность за ущерб, который получает сайт», — рассказывает xtekky.

Разработчик говорит, что решил пока не удалять репозиторий (на момент написания этого материала репозиторий действительно работает) и намерен сообщить OpenAI, что, если они хотят добиться удаления, то компании следует подать официальную жалобу на нарушение DMCA («Закон об авторском праве в цифровую эпоху») в GitHub, а не общаться к нему напрямую.

Также, по мнению xtekky, удаление репозитория попросту ничего не даст: «Пользователи распространяют и хостят этот проект повсюду. Удаление именно моего репозитория окажет незначительный эффект», — резюмирует автор.