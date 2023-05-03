ФБР и украинская полиция объявили о закрытии девяти криптовалютных обмеников. По словам американских правоохранителей, эти ресурсы способствовали отмыванию денег мошенниками и киберпреступниками, включая операторов вымогательского ПО.

Представители ФБР сообщили, что эта операция проводилась совместно с полицией и прокуратурой Украины. В результате были захвачены серверы следующих ресурсов, располагавшихся в США, Украине и ряде стран Европы: 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro и owl.gold.

Правоохранители утверждают, что эти биржи предлагали поддержку и инструкции на английском и русском языках, и имели крайне «слабый контроль» в вопросах борьбы с отмыванием денег. В частности, они собирали минимальную информацию о своих клиентах (если собирали ее вообще). ФБР заявляет, что такие обменники «являются важными узлами в экосистеме киберпреступности».

«Предоставляя такие услуги [киберпреступникам], криптовалютные биржи сознательно поддерживают преступную деятельность своих клиентов и становятся соучастниками их преступных схем», — заявили в ФБР.

Теперь правоохранительные обещают проанализировать инфраструктуру захваченных сайтов и выявить киберпреступников, которые отмывали деньги через эти ресурсы.