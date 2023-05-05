Американские власти объявили о закрытии сервиса для проверки кредитных карт Try2Check, который, по их словам, был популярен среди киберпреступников. Также заочные обвинения были предъявлено гражданину России, который якобы является владельцем и создателем сервиса.

Министерство юстиции США пишет о предъявлении обвинений гражданину России Денису Геннадьевичу Кулькову, который якобы заработал на проверке краденных банковских карт десятки миллионов долларов (не менее 18 млн долларов в криптовалюте).

По данным правоохранителей, Кульков создал Try2Check в 2005 году, и вскоре платформа набрала популярность у киберпреступников, которые занимаются торговлей ворованными банковскими картами.

В основном услугами Try2Check пользовалась те, кто массово покупал или продавал карты, так как кардерам часто нужно проверить, какой процент карт в дампе является действительным и активным. В частности, речь идет о таких даркнет-маркетплейсах, как Joker's Stash. Try2Check взимал 20 центов за проверку одной карты.

Правоохранители пишут, что от работы Try2Check страдали не только держателей и эмитенты карт, но и неназванная американская компания по обработке платежей, чьи системы использовались для проведения проверок.

В настоящее время Try2Check закрыт после совместной операции правительства США, а также правоохранительных органов Германии и Австрии.

«Try2Check проводил десятки миллионов проверок кредитных карт в год и поддерживал операции крупных кардерских магазинов, которые приносили сотни миллионов прибыли в биткоинах, — заявляют в Минюсте. — За девять месяцев 2018 года сайт выполнил не менее 16 млн проверок, а за 13 месяцев, начиная с сентября 2021 года, сайт выполнил не менее 17 млн проверок».

Также Государственный департамент США и Секретная службой США объявили о вознаграждении в размере 10 млн долларов за любую информацию, которая в итоге приведет к поимке и аресту Кулькова, который в настоящее время проживает в России.