Google объявила, что вскоре все пользователи Gmail в США смогут воспользоваться защитной функцией Dark Web Report, которая поможет узнать, засветился ли их email-адрес в даркнете. Хотя сначала функция будет доступна только на американском рынке, Google заявляет, что в будущем планирует расширить ее на всех пользователей.

Включение Dark Web Report позволит пользователям Gmail сканировать даркнет в поисках своих адресов электронной почты и принимать меры для защиты данных на основе рекомендаций, предоставленных Google. Например, пользователям могут посоветовать включить двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить свои учетные записи Google от попыток взлома.

Также Google будет регулярно уведомлять пользователей Gmail о проверках, которые покажут, не была ли их электронная почта связана с какими-то утечками данных, опубликованными на хакерских форумах.

Еще в марте 2023 года новая функция заработала для всех подписчиков тарифных планов Google One в США. Участники Google One могут включить эту функциональность, создав профиль для мониторинга со своей информацией. Тогда в компании писали:

«Даркнет-отчет Google One поможет сканировать даркнет в поисках вашей личной информации, включая имя, адрес, адрес электронной почты, номер телефона и номер социального страхования, и уведомит вас, если информация будет найдена».

Помимо функции Dark Web Report, на ежегодной конференции Google I/O компания объявила о следующих нововведениях: