Xakep #288. Неправильные эльфы
Google объявила, что вскоре все пользователи Gmail в США смогут воспользоваться защитной функцией Dark Web Report, которая поможет узнать, засветился ли их email-адрес в даркнете. Хотя сначала функция будет доступна только на американском рынке, Google заявляет, что в будущем планирует расширить ее на всех пользователей.
Включение Dark Web Report позволит пользователям Gmail сканировать даркнет в поисках своих адресов электронной почты и принимать меры для защиты данных на основе рекомендаций, предоставленных Google. Например, пользователям могут посоветовать включить двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить свои учетные записи Google от попыток взлома.
Также Google будет регулярно уведомлять пользователей Gmail о проверках, которые покажут, не была ли их электронная почта связана с какими-то утечками данных, опубликованными на хакерских форумах.
Еще в марте 2023 года новая функция заработала для всех подписчиков тарифных планов Google One в США. Участники Google One могут включить эту функциональность, создав профиль для мониторинга со своей информацией. Тогда в компании писали:
«Даркнет-отчет Google One поможет сканировать даркнет в поисках вашей личной информации, включая имя, адрес, адрес электронной почты, номер телефона и номер социального страхования, и уведомит вас, если информация будет найдена».
Помимо функции Dark Web Report, на ежегодной конференции Google I/O компания объявила о следующих нововведениях:
- обновление службы Safe Browsing, чтобы обнаруживать и блокировать на 25% больше попыток фишинга в Chrome и Android;
- добавление папки «Спам» в Google Disk, куда компания планирует отправлять файлы, которые, по ее мнению, являются либо вредоносными, либо нежелательными;
- простой способ удаления истории поиска на Google Maps;
- начиная с Android 14, Google будет запрещать установку приложений, нацеленных на уровень Android SDK ниже 23, потому как «вредоносное ПО часто нацелено на более старые уровни, чтобы обойти новые средства защиты безопасности и конфиденциальности».