Основатель Pebble Эрик Мигиковски показал свой «маленький побочный проект» — карманный компьютер Beepberry. Устройство создано для использования с универсальным мессенджером Beeper, объединившем в себе 15 приложений от Twitter до WhatsApp, и ориентировано на людей, которые хотят оставаться на связи, но не хотят пользоваться обычным смартфоном.

Beepberry построен на базе Raspberry Pi Zero W, оснащен QWERTY-клавиатурой BlackBerry Classic с подсветкой, мини-тачпадом и 2,7-дюймовым ЖК-дисплеем Sharp Memoy 400x240. Таким образом, система построена на чипе Broadcom BCM2835 (1ГГц ARM11 core) и обладает 512 МБ оперативной памяти, а в качестве ОС используется Raspberry Pi OS Lite.

Предполагается, что этот девайс нужно использовать с универсальным мессенджером Beeper, в создании которого Мигиковски так же принимал участие. Этот мессенджер объединяет в себе 15 других приложений, включая Twitter, Facebook*, WhatsApp, iMessage, Signal, Telegram, Discord, Slack и так далее, а также может работать с SMS.

Мигиковски рассказал в Twitter, что Beepberry появился на свет из-за того, что ему нужно было «устройство выходного дня», которое позволяло бы оставаться на связи с семьей и друзьями, но не отвлекало бы так, как обычный смартфон.

«Я представил себе крошечный e-paper экран, который можно хакнуть, с физической клавиатурой, работающий на Raspberry Pi, полезный для общения… и практически ни для чего больше», — пишет Мигиковски.

В своем блоге Мигиковски тщательно подчеркивает, что Beepberry — не розничный продукт и даже не проект раннего доступа в стиле Kickstarter. Beepberry — это девайс для хакеров. Это просто клавиатура, Pi Zero W, экран и батарея, которая, в одном из демонстрационных видео вообще прикреплена к корпусу резинкой.

«Вы должны быть знакомы с Linux, чтобы добиться хоть чего-то от этого устройства! Корпуса нет (хотя его можно распечатать на 3D-принтере), аккумулятор висит сзади, и вам придется настроить/установить софт. Не ждите [от Beepberry] чего-то идеального», — пишет автор.

Тем не менее, девайс уже доступен для предварительного заказа за 99 долларов за версию с Raspberry Pi Zero W. Если же сам одноплатник у покупателя уже есть, можно заплатить 79 долларов за все остальное (также понадобится докупить SD-карту).

Предварительные заказы обещают отгрузить через два-три месяца, но уже сейчас 50 хакерам-разработчиками могут предоставить доступ к готовым устройствам.

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