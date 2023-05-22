ИБ-специалисты сообщили, что хакеры из группировки UHG публикуют в открытом доступе данные пользователей «Ситилаб». По информации Telegram-канала in2security, хакеры заявляют, что им удалось похитить 14 ТБ внутренних данных компании.

Исследователи Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) пишут, что изучили несколько текстовых дампов, содержащих персональные данные пользователей, в том числе:

логин;

ФИО;

email-адрес (483 000 уникальных адресов);

телефоны (435 000 уникальных номеров);

хешированные пароли;

пол (не для всех);

даты рождения (не для всех);

даты регистрации (с 01 января 2007 года по 18 Мая 2023 года).

По данным экспертов, в открытом доступе находится 1,7 ТБ данных с отсканированными результатами анализов и исследований, договорами и чеками в PDF-файлах.

Выборочная проверка случайных email-адресов через форму восстановления пароля на сайте my.citilab.ru/client/ показала, что данные действительны.

Отмечается, что ранее группировка UHG заявляла о взломе сервиса по продаже билетов на различные городские мероприятия kassy[.]ru.