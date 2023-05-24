Компания Nintendo выпустила обновленную прошивку для 3DS, хотя производство этих устройств давно прекращено, а недавно, в марте 2023 года, был закрыт магазин с играми для них. Судя по всему, основная задача новой прошивки — воспрепятствовать работе проверенных годами эксплоитов и предотвратить перепрошивку консолей.

Выпущенная на этой неделе прошивка 11.17.0-50 — это первое официальное обновление для консоли с сентября прошлого года и пятое обновление с тех пор, как выпуск устройств был официально прекращен в 2020 году. В компании сообщают, что обновление содержит «дополнительные улучшения общей стабильности системы и другие незначительные корректировки для улучшения пользовательского опыта».

Однако пользователи быстро заметили, что обновление нарушает работу многих давно известных методов взлома, которые ранее можно было использовать для установки кастомных прошивок на 3DS.

По данным пользователей из Discord-канала Nintendo Homebrew, есть и хорошие новости: похоже, обновление, не ломает кастомную прошивку, которая была установлена ​​до загрузки версии 11.17. То есть игроки, которые еще не установили обновление, могут без опасений использовать любой существующий метод взлома для своей консоли. Однако для тех, кто уже успел обновиться до версии 11.17 все куда сложнее и зависит от региона и конкретной модели оборудования.

Так, сообщается, что для консолей из европейского или японского регионов из линейки New 3DS по-прежнему работает браузерный метод взлома super-skaterhax. Однако пользователи предполагают, что это «исправят» в ближайшие дни.

Для людей со старыми моделями 3DS и 2DS возможности ограничены еще больше. В настоящее время единственный работающий софтверный хак для этих консолей включает использование DSiWare, который был (или может быть) загружен в систему. Другие методы взлома, в том числе основанные на доступе к определенному ПО (например, Cubic Ninja), не работают после обновления прошивки и неизвестно, будут ли они когда-то обновлены и доработаны.

В сообществе уже составили интерактивный гайд, перечисляющий, какие методы взлома будут или не будут работать после обновления прошивки, а также те, которые должны заработать в ближайшем будущем. Но Nintendo Homebrew Discord предупреждает, что «старые» устройства 3DS пока не имеют free-software-only эксплоита для установки кастомных прошивок, и рекомендуют использовать предварительно взломанную флэш-карту, чтобы обойти обновленную систему безопасности.

СМИ отмечают, что довольно странно видеть, как Nintendo патчит платформу, которая более не интересует компанию с точки зрения производства, продажи какого-либо дополнительного оборудования или программного обеспечения. К примеру, последнее крупное обновление для Wii, ломающее пользовательские хаки, было выпущено в 2010 году, задолго до того, как Nintendo остановила производство устройств в 2013 году. А в случае с 3DS неясно, как долго Nintendo намерена продолжать борьбу с людьми, которые хотят взломать функционально мертвую платформу.