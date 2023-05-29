В минувшие выходные ИБ-эксперты сообщили, что неназванная хак-группа опубликовала в своем Telegram-канале файл, который, согласно описанию, представляет собой базу данных соискателей работы в сети «Вкусно и точка» с сайта rabotaitochka.ru.

По информации Telegram-канала in2security, дамп содержит 295 914 строк. Формат данных: ФИО, возраст, гражданство, телефон (215 677 уникальных номеров), вакансия, место работы, статус работы, результат прохождения теста для соискателей и прочая служебная информация.

Исследователи говорят, что база охватывает временной промежуток с 1 января 2018 по 25 мая 2023 года.

По данным СМИ, служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов быстрого питания уже проверяют информацию об утечке данных.