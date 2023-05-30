Аналитики Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) сообщили, что в свободный доступ попал полный SQL-дамп базы данных национального онлайн-портала для предпринимателей «Мой бизнес» (Мойбизнес.рф).

По словам исследователей, сайт портала работает под управлением CMS Bitrix, что подтверждается содержимым дампа. Так, в таблице зарегистрированных пользователей содержалось 207 894 записи, включая:

При этом представители портала «Мой бизнес» утверждают, что сообщения об утечке данных не соответствуют действительности, подчеркивая, что «портал мойбизнес.рф — исключительно новостной сайт, который не оказывает услуги и не собирает персональные данные пользователей».

«С 2019 по 2022 год действовало соглашение между Минэкономразвития России и “Университет “Синергия”, в рамках которого “Синергия” была оператором портала мойбизнес.рф. Их команда осуществляла сбор и хранение данных.

С ноября 2022 года оператором портала стал подвед Минэкономразвития России “Федеральный ресурсный центр”.

Сбор данных предпринимателей через сайт НЕ ВЕДЕТСЯ.

В адрес Минэкономразвития база передана не была.

Нашей техслужбой определены устойчивые настройки протоколов безопасности и сервер защищен», — гласит официальное сообщение в Telegram-канале «Моего бизнеса».