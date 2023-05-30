Инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке, в результате чего ряд его сервисов стал недоступен. В пресс-службе сообщили, что атакующие смогли получить частичный доступ к информационным системам, и сейчас уже ведется работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры.

Об атаке и сопутствующей утечке данных предупредили специалисты Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI). По их словам, среди опубликованных в качестве доказательства взлома файлов, не было обнаружено никаких критичных пользовательских данных (и БД в целом). Утечка содержала лишь презентации, фотографии, договора, списки партнеров и контрагентов юр. лиц и так далее.

«В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда "Сколково" подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Ведется активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры фонда», — сообщили в пресс-службе, подтвердив сам факт атаки.

Представители фонда добавили, что пока могут быть временно недоступны публичные информационные ресурсы, включая сайт sk.ru и онлайн-сервисы, однако основная функциональность должна быть восстановлена в течение суток.

По информации пресс-службы, взлому подвергся файлообменник, расположенный на физических мощностях «Сколково». К расследованию инцидента уже подключились правоохранительные органы.