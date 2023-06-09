Разработчики браузера Vivaldi сообщили, что теперь на устройствах под управлением Android их продукт выдает себя за Microsoft Edge, чтобы обойти ограничения Microsoft на использование чат-бота Bing.

Дело в том, что после того как Microsoft представила чат-бота Bing на базе ИИ, компания ограничила его использование таким образом, чтобы взаимодействовать с ним могли только пользователи браузера Microsoft Edge. Это ограничение действует невзирая на тот факт, что браузер Edge построен на базе Chromium, той же кодовой базе, что и Google Chrome, Brave Browser и Vivaldi. То есть в теории чат-бот должен работать во всех этих браузерах.

Поскольку Bing Chat оказался очень популярен среди пользователей, разработчики Vivaldi объявили, что теперь будут подменять user-agent своего браузера, чтобы при общении с чат-ботом выдавать Vivaldi за Microsoft Edge.

Так, обычно при просмотре страниц user-agent и Sec-CH-UA user agent Vivaldi имеют следующие значения.

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) sec-ch-ua: "Not.A/Brand";v="8", "Chromium";v="114", "Vivaldi";v="6.1"

Теперь же при посещении Bing Chat браузер будет менять свои данные на имитацию Microsoft Edge:

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.37

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.37 sec-ch-ua: "Not.A/Brand";v="8", "Chromium";v="114", "Microsoft Edge";v="114"

Сообщается, что новая функция доступна в версии Vivaldi 6.1, выпущенной 6 июня 2023 года для мобильных, планшетов и Chromebook.

В блоге компании генеральный директор Vivaldi Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner) напоминает, что это не первый случай, когда Vivaldi приходится маскироваться под конкурентов. Так в 2019 году браузер был вынужден менять user-agent и маскироваться под Chrome, чтобы пользователи могли получить доступ к сайтам, которые в противном случае несправедливо их блокировали.