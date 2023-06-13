Правительство Китая работает над законопроектом, который будет регулировать использование беспроводных технологий, включая Bluetooth и Wi-Fi, на территории страны.

Законопроект требует от операторов Bluetooth, Wi-Fi и любого другого вида ad-hoc, mesh и беспроводных сетей внедрять системы мониторинга данных, «продвигать основные социалистические ценности», «придерживаться правильных политических направлений», а пользователи должны будут «принимать меры для предотвращения производства, копирования или распространения нежелательной информации и противодействия ей». В случае получения такой информации рекомендуется обращаться в компетентные органы.

Государственная канцелярия интернет-информации КНР (CAC) уже подготовила соответствующие рекомендации, адресовав их операторам «ad-hoc сетей ближней связи», то есть провайдерам, которые могут использовать локальные сети для продвижения несоциалистических ценностей или контента, нарушающего существующие законы страны.

Ожидается, что операторы таких сетей должны будут «предотвращать и противостоять» использованию своего оборудования для распространения фальшивых новостей и незаконного контента, сразу сообщая о таких действиях властям.

Пользователи сетей должны будут предоставить данные о своей реальной личности, а сетевые операторы должны будут собирать информацию обо всех пользователях, подключающихся к их сети, и передавать ее властям по запросу. Кроме того, операторы будут обязаны показывать предупреждения пользователям, напоминая им не злоупотреблять сетевой инфраструктурой и отговаривая от противоправных действий. Также операторы будут обязаны подготовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

При этом в документе CAC нет никаких указаний на то, распространяется ли этот план только на коммерческих операторов или затрагивает и вообще любые точки доступа Wi-Fi. Также не до конца ясно, почему в документе упоминаются сети Bluetooth. Предполагается, что это может быть признаком того, что власти Китая планируют контролировать вообще любые peer-to-peer сети, подобные AirDrop от Apple. Ведь именно AirDrop активно использовался людьми во время недавних массовых протестов, связанных с COVID-ограничениями.