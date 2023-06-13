Депутаты направили письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением создать легальные российские файлообменные сервисы для размещения медиаконтента из недружественных стран.

ТАСС сообщает, что инициаторами этой идеи выступили первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

«Вниманию государственных органов заслуживает инициатива по развитию в Российской Федерации файлообменных сервисов, а также распространению с их помощью ограниченного количества нелицензированного контента от недружественных медиакорпораций, запретивших официальный выпуск своей продукции на территории нашей страны», — говорится в письме.

Авторы документа отмечают, что среди попавших под санкции медиапродуктов есть произведения, которые обладают культурным значением. А значит, происходит нарушение статьи 44 Конституции РФ, согласно которой: «Каждый имеет право <…> на доступ к культурным ценностям». Депутаты подчеркивают, что задача и обязанность России — обеспечить права своих граждан на доступ к тому медиаконтенту, который имеет культурную ценность независимо от позиции иностранных правообладателей.

Также с помощью таких легальных файлообменников предлагается распространять социальную рекламу и рекламу товаров отечественных производителей. Решить вопрос о компенсации доходов российских правообладателей планируют с помощью финансовой модели, при которой деньги взимаются не с пользователей, а с рекламодателей. Также предлагается параллельно использовать платную подписку, отключающую рекламу.

«От деятельности торрентов в их нынешнем виде страдают и российские производители информационной продукции, и пользователи, которые рискуют заразить свое устройство вирусными программами, а также вынужденные сталкиваться с рекламой сомнительных фирм и услуг. <...> В нынешних условиях наиболее продуктивным решением станет развитие суверенных российских файлообменных сайтов и клиентов, в рамках функционирования которых будет осуществляться сотрудничество государства, авторов медиапродукции и российских интернет-пользователей», — гласит письмо.

В марте текущего года заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев так же заявил, что считает правильным скачивать и распространять пиратские копии произведений, которые стали недоступны в России по решению западных правообладателей.

«Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них, — заявил Медведев в интервью российским СМИ, комментируя исчезновение, в частности, некоторой западной музыки из онлайн-сервисов в РФ. — Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!»

Он отмечал, что раньше как юрист отрицательно относился к пиратству «и считал, что лучше переплатить», даже когда ему говорили, что «все есть на торрент-трекерах».