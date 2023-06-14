Группировка Pink Drainer «заработала» около 3 млн долларов в криптовалюте, используя фишинг и социальную инженерию. Злоумышленники выдавали себя за журналистов и атаковали пользователей Discord и Twitter, успешно скомпрометировав учетные записи 1932 жертв.

Эксперты ScamSniffer рассказывают, что заметили злоумышленников, когда те украли у одного человека NFT на сумму 327 000 долларов. В общей сложности группировка похитили цифровые активы на сумму 2 997 307 долларов (в основном в Mainnet и Arbitrum).

По данным исследователей, среди недавних целей хакеров — технический директор OpenAI Мира Мурати, Стив Аоки, а также Evmos, Pika Protocol, Orbiter Finance, LiFi, Flare Network, Cherry Network, и Starknet.

Pink Drainer взламывает чужие учетные записи с помощью социальной инженерии. Как правило, злоумышленники несколько дней выдают себя за журналистов популярных изданий, включая Cointelegraph и Decrypt, и якобы хотят взять интервью у жертвы.

Завоевав доверие цели, хакеры сообщают жертвам, что те должны пройти проверку KYC, чтобы подтвердить свою личность. И направляют пользователя на вредоносный сайт для кражи аутентификационных токенов Discord.

Такие сайты могут имитировать реально существующего в Discord бота Carl, и предлагают жертвам добавить закладку (якобы чтобы пройти верификацию), содержащую вредоносный код JavaScript, с помощью кнопки «Drag Me» на вредоносной странице.

В итоге вредоносный код ворует токены Discord, позволяя хакерам захватить учетную запись жертвы без учетных данных и кода двухфакторной аутентификации. Чтобы расширить контроль, злоумышленники назначают себя администраторами и удаляют других администраторов сервера.

Если взломанная учетная запись принадлежит известному проекту или личности с большим количеством подписчиков, злоумышленники используют полученный доступ для рекламы фейковых раздач криптовалюты, минтинга, криптовалютного скама и фишинговых страниц.