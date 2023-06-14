Пользователи Western Digital обнаружили, что накопители, использующие Western Digital Device Analytics (WDDA), автоматически получают пометку «warning» в Synology DiskStation Manager, после того как количество часов во включенном состоянии превысит три года.

WDDA представляет собой обычный SMART-мониторинг и похож на многие другие конкурирующие предложения, такие как Seagate IronWolf. Он предоставляет пользователю аналитику, а также информацию о действиях, которые можно предпринять в той или иной ситуации.

Сообщения о проблеме стали появляться на форумах, посвященных устройствам Synology, официальных форумах Synology, а также на Reddit, YouTube и так далее. Пометка «warning», которая появляется у HDD, проработавших более трех лет, сопровождается следующим сообщением: «Диск накопил большое количество часов работы [на протяжении] своего срока службы. Пожалуйста, в ближайшее время рассмотрите возможность замены диска». При этом фактически с никаких проблем с такими жесткими дисками не наблюдается.

Согласно документации Synology, такая отметка означает, что «система обнаружила проблемы или увеличение количества поврежденных секторов на диске. Даже если диск работает нормально, продолжайте следить за его состоянием и количеством поврежденных секторов».

Издание ArsTechnica рассказывает, что теперь некоторые пользователи, включая ютубера SpaceRex, отказываются рекомендовать устройства Western Digital другим людям. В мае текущего года упомянутый ютубер выражал уже свое возмущение, объясняя, что три года — это «просто ничто» для накопителя, предназначенного для NAS, а пугающая отметка появляется просто из-за того, что накопитель отработал три года.

SpaceRex опасается, что такие предупреждение могут принудить многих пользователей к преждевременной замене диска. Так, он рассказал, что один из его клиентов запаниковал, увидев предупреждение, и опасаясь потери важных для бизнеса данных, поспешил заметить все свои накопители.

«Это явная хищническая тактика Western Digital, которая пытается продать больше жестких дисков, — заявляет SpaceRex, объясняя, что в целом WDDA предоставляет избыточную и основанную на SMART информацию, не являясь чем-то реально полезным. — За последние три года за ними [Western Digital] замечено много случаев антипотребительского поведения, которые были действительно скверными, но этот случай, вероятно, самый худший из них».

Также SpaceRex отмечает, что устройства QNAP вскоре могут начать поддерживать WDDA, поэтому предупреждения могут затронуть не только владельцев устройств Synology.

Другие пользователи выражают обеспокоенность тем, что отметка «warning» может помешать заметить действительно серьезные проблемы с жестким диском. Более того, владелец такого диска лишается возможности восстановить пул, если диск получил предупреждение.

«Для восстановления или расширения пула можно использовать только диски со статусом Healthy, — сообщил представитель Synology. — Чтобы продолжить, пользователи должны будут сначала устранить предупреждение или отключить WDDA».

Журналисты обнаружили, что у Western Digital нет общедоступного списка устройств с поддержкой WDDA. Однако у Synology есть неполный список, в который входят WD Red Pro, WD Red Plus и WD Purple, которые Western Digital рекламирует как железо для систем видеонаблюдения, а не для NAS.

Представитель компании Synology заявил изданию, что предупреждающие отметки «warning» касаются «устройств, поддерживающих WDDA, включая устройства с номерами моделей с окончанием в диапазоне от -13 до -21, которые работают на DSM 7.0, DSM 7.1 и DSM 7.2». Однако WDDA не используется в более новых моделях, начиная с DS1522+, выпущенной в июле 2022 года.

Интересно, что упомянутые выше три года — это гарантийным срок для некоторых затронутых проблемой HDD. Но на некоторые затронутые накопители, такие как Red Pro, предоставляется пятилетняя гарантия.

Теперь, когда эта сомнительная практика Western Digital широко обсуждается в сети, на Reddit уже появились предложения по отключению WDDA через SSH. В свою очередь, представитель Synology сообщил журналистам, что если WDDA включен в DSM, можно отключить его в Storage Manager и предупреждение пропадет.

SpaceRex, тем временем, призывает инженеров Synology вообще отказаться от WDDA, однако для этого потребуется сотрудничество с Western Digital, а в компании пока даже не прокомментировали возникшую проблему и недовольство пользователей.