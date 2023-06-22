ИБ-специалисты сообщают, что в открытом доступе опубликован SQL-дамп из CMS Bitrix, предположительно содержащий данные пользователей сайта приморского банка «Примсоцбанк» (pskb.com).

По информации Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) и Telegtam-канала in2security, в сети были размещены два файла — logcard.txt и pskb_user.sql.

В таблице зарегистрированных пользователей насчитывается 90 848 записей, содержащих:

логины;

хешированные пароли;

email-адреса (90 829 уникальных адресов);

имена и фамилии.

Данные охватывают период и 22 декабря 2016 года по 29 декабря 2022 года.

Также, помимо частичного дампа, в открытый доступ попал текстовый файл с логами модуля регистрации заявок на банковские услуги. В файле этом файле можно найти 7335 заявок за период с 16 февраля 2021 по 21 июня 2023. Заявки содержат такие данные, как:

ФИО;

email-адреса;

телефоны (2046 уникальных номеров);

адреса;

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

даты и места рождения.

Официальных комментариев об этом инциденте от представителей банка пока не поступало.