Разработчики DuckDuckGo выпустили свой ориентированный на конфиденциальность браузер для Windows для широкой публики, теперь бета-версия доступна для всех. Браузер DuckDuckGo обещает защитить пользователей от стороннего отслеживания, таргетированной рекламы, записи поисковых запросов и профилирования.

«С сегодняшнего дня наш десктопный браузер для Windows официально находится в публичной бета-версии. Больше никаких приглашений и списков ожидания, только быстрый, легкий браузер, который делает интернет менее жутким и громоздким», — пишут разработчики.

В компании заявляют, что DuckDuckGo для Windows уже оснащен почти всеми средствами защиты конфиденциальности и функциями, которые представления в версиях для iOS, Mac и Android. «И с каждым днем он становится все ближе к паритету с этими браузерами», — отмечают авторы.

Напомню, что версия 0.30 (бета) браузера DuckDuckGo для Mac была анонсирована и выпущена в 2022 году. Эта версия послужила разработчикам своеобразным тестовым полигоном для поиска и устранения основных проблем, перед тем как версия для Windows добралась до открытого бета-тестирования.

Теперь в числе особенностей своего браузера разработчики перечисляют:

блокировку трекеров — блокирует все сторонние трекеры из списка трекеров DuckDuckGo, которые могут угрожать конфиденциальности, и обеспечивает защиту от стороннего отслеживания;

— блокирует все сторонние трекеры из списка трекеров DuckDuckGo, которые могут угрожать конфиденциальности, и обеспечивает защиту от стороннего отслеживания; умное шифрование — автоматическое HTTPS для любого сайта, который пытается посетить пользователь, реализованное с помощью опенсорсного краулера;

— автоматическое HTTPS для любого сайта, который пытается посетить пользователь, реализованное с помощью опенсорсного краулера; управление всплывающими окнами о cooki e — поможет скрыть всплывающие окна с информацией об использовании файлов cookie, которые зачастую предназначены для обмана и принуждения пользователей к принятию нужного варианта, предлагающего наименьшую конфиденциальность, и обеспечит использование наилучших для конфиденциальности настроек;

— поможет скрыть всплывающие окна с информацией об использовании файлов cookie, которые зачастую предназначены для обмана и принуждения пользователей к принятию нужного варианта, предлагающего наименьшую конфиденциальность, и обеспечит использование наилучших для конфиденциальности настроек; кнопку « Fire» — стирает всю историю просмотров и сохраненную информацию о сеансе нажатием одной кнопки;

— стирает всю историю просмотров и сохраненную информацию о сеансе нажатием одной кнопки; защиту email — встроенная защита электронной почты, которая очищает электронные письма от рекламы и профилирующих трекеров до того, как сообщения поступают в почтовый ящик пользователя;

— встроенная защита электронной почты, которая очищает электронные письма от рекламы и профилирующих трекеров до того, как сообщения поступают в почтовый ящик пользователя; Duck player — встроенный YouTube-плеер, который позволяет смотреть видео без рекламы и отслеживания.

Разработчики уверяют, что вышеупомянутые механизмы защиты конфиденциальности и многоуровневая блокировка трекеров помогают браузеру DuckDuckGo «поглощать» примерно на 60% меньше данных, чем Chrome, что потенциально ускоряет просмотр веб-страниц.

В будущих версиях в браузер добавят поддержку расширений, а пока пользователям также предлагают использовать встроенный менеджер паролей для управления секретами и автоматического заполнения учетных данных.