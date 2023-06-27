33-летний гражданин Сербии был экстрадирован из Австрии в США для предъявления обвинений в управлении даркнет-маркетплейсом Monopoly. Согласно заявлению Министерства юстиции США, подозреваемый Миломир Десница (Milomir Desnica) обвиняется в содействии незаконным операциям по обороту наркотиков на общую сумму 18 млн долларов США.

Подозреваемый был арестован в Австрии еще в ноябре 2022 года, а теперь американские власти официально предъявили ему обвинения. В итоге Деснице обвиняется в сговоре с целью распространения и хранения метамфетамина, а также в сговоре с целью отмывания денежных средств.

Напомню, что маркетплейс Monopoly появился в даркнете в 2019 году и в то время использовался в основном для продажи наркотиков (включая опиоиды, психоделики, стимуляторы и отпускаемые по рецепту лекарства) и оружия клиентам по всему миру, принимая платежи и BTC и Monero. Когда в 2021 году ресурс неожиданно закрылся, многие предполагали, что произошел exit scam (то есть операторы сайта скрылись с деньгами), но другие допускали, что сайт могли захватить правоохранительные органы.

Лишь в мае 2023 года Европол официально подтвердил, что в 2021 году Monopoly был захвачен немецкими правоохранителями, а затем использовался для сбора доказательств об активности продавцов и покупателей. Закрытие Monopoly в 2021 году оказалось следствием операции SpecTor, и в итоге были арестованы 288 продавцов и клиентов ресурса по всему миру, а полиция конфисковала 50,8 млн евро наличными и в криптовалюте.

Как теперь сообщает американский Минюст, Десница лично проверял каждого зарегистрированного продавца Monopoly, желая убедиться, что у него есть незаконные вещества на продажу, а также просил предоставить фото-доказательства наличия товара.

В итоге агенты ФБР разместили на сайте несколько заказов на 100 граммов метамфетамина, чтобы подтвердить «подлинность» продуктов, продаваемых на маретплейсе.

Также в документах утверждается, что в период с апреля 2020 года по июль 2022 года Десница использовал как минимум два сервиса обмена криптовалюты, чтобы запутать следы, отмыть преступные доходы, а затем продать криптовалюту сербским p2p-трейдерам, конвертировав свои доходы в наличные.

Теперь обвиняемому грозит пожизненное заключение — максимальное наказание за распространение метамфетамина, а максимальное наказание за отмывание денег — 20 лет лишения свободы.