Группа специалистов из австралийского Университета Маккуори рассказала, что разрабатывает чат-бота Apate, который сможет выдавать себя за человека и общаться с телефонными мошенниками. Основной задачей этого ИИ-помощника будет умышленное затягивание разговоров, чтобы мошенники потратили как можно больше времени.

Ученые говорят, что их главная цель – вовлечь мошенников в разговор и вынудить потратить время впустую, тем самым снижая количество таких звонков.

«Так мы можем разрушить их бизнес-модель и значительно усложнить им процесс зарабатывания денег», — уверяют разработчики Apate.

Этот проект был придуман после того, как профессор Университета Маккуори Дали Каафар (Dali Kaafar) ответил на звонок скамеров и сумел продержать мошенника на линии целых 40 минут, развлекая этим своих детей за обедом. Нужно сказать, что аналогичным образом поступают многие люди. Например, недавно исследователи сообщали, что каждый пятый россиянин хотя бы раз в жизни пробовал троллить и разыгрывать телефонных или онлайн-мошенников.

Но Каафар быстро пришел к выводу, что хотя троллить мошенников может быть забавно, на это уходит очень много времени.

«Я стал думать о том, что мы могли бы автоматизировать этот процесс и использовать обработку естественного языка для создания компьютеризированного чат-бота, который мог бы вести правдоподобные диалоги с мошенниками», — пишет ученый.

Так на свет появился чат-бот Apate, названный в честь Апаты – древнегреческой богини лжи и обмана. По сути, чат-бот использует технологии, схожие с ChatGPT, и сочетает это с клонированием человеческого голоса, чтобы создать убедительный «муляж человека», предназначенный для ведения долгих разговоров со злоумышленниками.

Каафар и его коллеги обучали Apate на стенограммах реальных разговоров с мошенниками, взятых из телефонных звонков, электронных писем и сообщений в социальных сетях.

Также исследователи сообщают, что уже тестировали Apate на реальных мошенниках. Чтобы скамеры звонили им почаще, исследователи размещали свои телефонные номера-ханипоты по всему интернету, умышленно загружали их в спам-приложения, публиковали сайтах и так далее.

Основная цель проекта — сделать Apate достаточно «умным», чтобы он мог продержать мошенника на линии 40 минут, как это сделал сам Каафар. В настоящее время боту удается поддерживать диалог всего 5 минут, но исследователи говорят, что он делает успехи.

«Мы обнаружили, что бот довольно хорошо реагирует на некоторые сложные ситуации, с которыми мы не ожидали справиться, когда мошенники запрашивают информацию, для которой мы не обучали бота, но он адаптируется и выдает очень правдоподобные ответы», — рассказывает Каафар.

По мнению ученых, в итоге ситуация придет к тому, что мошенники тоже создадут, обучат и внедрят в процесс скама собственных ИИ чат-ботов, которые будут общаться с чат-ботами, принадлежащими поставщикам телекоммуникационных услуг. Отмечается, что сами исследователи уже ведут переговоры по поводу Apate с рядом телекоммуникационных провайдеров.