Разработчики YouTube проводят по всему миру «небольшой эксперимент», предупреждая пользователей, что те должны отключить свои блокировщики рекламы и тогда они не будут ограничены всего тремя просмотрами видео.

В середине текущей недели пользователи Reddit заметили, что на YouTube стало появляться всплывающее окно, которое уведомляет пользователей блокировщиков рекламы о том, что «видеоплеер будет заблокирован после просмотра 3-х видео».

«Похоже, вы используете блокировщик рекламы. Воспроизведение видео будет заблокировано, если YouTube не будет внесен в список разрешенных или блокировщик рекламы не будет отключен, — гласит сообщение. — Реклама позволяет YouTube оставаться бесплатным для миллиардов пользователей по всему миру. Вы можете отказаться от рекламы с YouTube Premium, и авторы по-прежнему смогут получать деньги за счет вашей подписки».

После получения такого предупреждения у пользователя остается лишь два варианта: отключить блокировщик рекламы или подписаться на YouTube Premium, чтобы избавиться от рекламы на платформе вообще.

Представители YouTube подтвердили СМИ, что эти предупреждения — часть «небольшого эксперимента», с помощью которого компания побуждает зрителей разрешить рекламу на платформе или попробовать платную подписку.

Когда журналисты поинтересовались, планирует ли компания ограничивать доступ к платформе для пользователей, которые используют блокировщики рекламы, в YouTube ответили, что воспроизведение видео может быть временно отключено в «крайних случаях».

«В крайних случаях, когда зрители продолжают использовать блокировщики рекламы, воспроизведение [видео] будет временно отключено. Мы очень серьезно относимся к отключению воспроизведения и отключим его только в том случае, если зрители будут игнорировать повторные запросы на разрешение рекламы на YouTube, — заявили в компании. — Чтобы предотвратить сбои, [которые могут возникнуть] в рамках этого эксперимента, зрители, использующие блокировщики рекламы, могут отключить свои блокировщики, разрешить рекламу на YouTube или подписаться на YouTube Premium».

В компании не уточнили, пользователи каких стран участвуют в этом эксперименте и видят такие предупреждения.

Напомню, что в мае 2023 года разработчики YouTube уже проводили похожий эксперимент. Тогда компания так же предлагала некоторым пользователям отключить блокировщики рекламы или оплатить подписку YouTube Premium, однако тогда просмотр не ограничивали тремя видео.