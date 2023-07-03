Эксперты Akamai обнаружили, что финансово мотивированные преступники активно атакуют уязвимые SSH-серверы, чтобы незаметно превратить их в прокси-сеть, которую затем сдают в аренду другим преступникам.

Такие атаки носят название проксиджекинг (proxyjacking), по аналогии с криптоджекингом (cryptojacking), когда хакеры воруют ресурсы взломанных систем для добычи криптовалюты. Однако проксиджекинг труднее обнаружить, потому как он «ворует» только неиспользуемую полосу пропускания и не влияет на общую стабильность и использование системы.

«Это активная кампания, в которой злоумышленники используют SSH для удаленного доступа, запуская вредоносные скрипты, которые незаметно подключают серверы жертв к P2P прокси-сети, подобной Peer2Proxy или Honeygain, — рассказывают в Akamai. — Это позволяет злоумышленникам монетизировать дополнительную пропускную способность ничего не подозревающей жертвы, используя лишь часть ресурсов, которые потребовались бы для майнинга криптовалют, с меньшей вероятностью обнаружения».

Впервые Akamai обнаружила эти атаки 8 июня 2023 года, после того хакеры установили несколько SSH-подключений к ханипотами, управляемым группой Security Intelligence Response Team (SIRT).

Подключившись к одному из уязвимых SSH-серверов, хакеры развернули Bash-скрипт в Base64, который добавлял взломанные системы в Honeygain или Peer2Profit. Также скрипт устанавливает контейнер, загружая образы Peer2Profit или Honeygain Docker и ликвидируя контейнеры конкурентов, если таковые найдутся.

Кроме того, исследователи обнаружили на скомпрометированном сервере майнеры, используемые для криптоджекинга, эксплоиты и хакерские инструменты, который применялись для хранения вредоносного скрипта. То есть, похоже, злоумышленники либо полностью переключились на проксиджекинг, либо использовали его для получения дополнительного пассивного дохода.