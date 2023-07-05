Представители онлайн-кинотеатров и телеканалы выступили против идеи депутатов Госдумы, которые ранее предлагали использовать контент зарубежных правообладателей без их разрешения.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в апреле текущего года. Он предусматривает изменения в 46-ФЗ от 4 марта 2022 года. Согласно документу, перевод, публичный показ, воспроизведение и распространение экземпляров произведений с исключительными зарубежными правами на них будут допускаться без разрешения, но с выплатой вознаграждения. Все отчеты об использовании произведений должны передаваться в уполномоченную организацию для сбора и распределения средств.

Также законопроект предлагает правительству определять перечень обладателей исключительного права на произведения, действия (бездействие) которых приводят к недоступности произведения в РФ.

Проблемы с кинопрокатом в РФ наблюдаются на фоне специальной военной операции, так как после ее начала многие западные кинокомпании и стриминговые сервисы, включая Disney, Warner Bros, Netflix и Sony Pictures, приостановили работу и прокат своего контента в России.

Как теперь сообщает «Коммерсант», в середине июня представители «Медиа-коммуникационного союза» (МКС, объединяет «Первый канал», «Ростелеком», МТС, «Триколор», ВГТРК, «Газпром-медиа» и так далее) направили письмо главе комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину. В письме говорится, что законопроект об использовании произведений зарубежных правообладателей без их разрешения нарушает интересы профильных участников рынка и может привести к «прекращению их деятельности».

«Он также создает риск использования данного механизма для легализации и популяризации пиратских ресурсов, что негативно скажется на отечественных производителях и обладателях исключительных прав на контент», — пишут авторы документа.

Кроме того, в МКС предложили ряд поправок к законопроекту. В частности, в союзе настаивают на отказе от посредника для сбора средств. Так, если с иностранным правообладателем есть заключенный лицензионный договор, именно российскому лицензиату должно быть предоставлено право решать, является ли произведение недоступным, говорится в документе.

Представители союза также предлагают давать доступ к контенту не всем, а с учетом «в обязательном порядке» лицензионных договоров, действовавших на 24 февраля 2022 года. Например, если контент не доступен легально нигде, но есть на «Кинопоиске», распространять его без разрешения нельзя. Как пояснил журналистам источник в отрасли: «То есть пока фильм есть хотя бы на одной платформе, "пиратить" его запрещено».

Также издание отмечает, что законопроект не поддержал и комитет Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Так, по данным журналистов, в тексте отзыва комитета от 14 июня, говорится, что из текста законопроекта неясно, в какой форме и в каком порядке будут представляться отчеты в организацию для сбора и распределения вознаграждения. С учетом позиции комитета участники рынка рассчитывают на полный отказ от этой инициативы.