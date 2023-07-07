Инженеры Cisco предупредили клиентов о серьезной уязвимости, затрагивающей некоторые модели коммутаторов для центров обработки данных. Уязвимость получила идентификатор CVE-2023-20185 и позволяет злоумышленникам вмешиваться в зашифрованный трафик.

Проблема была обнаружена во время внутреннего аудита безопасности шифрования ACI Multi-Site CloudSec в коммутаторах Cisco Nexus серии 9000, предназначенных для центров обработки данных.

Баг затрагивает только коммутаторы Cisco Nexus 9332C, 9364C и 9500 (последние оснащены линейной картой Cisco Nexus N9K-X9736C-FX), и только при условии, если они находятся в режиме ACI, используют топологию Multi-Site, функция шифрования CloudSec включена, и на устройствах установлена ​​прошивка 14.0 или более поздней версии.

Успешная эксплуатация CVE-2023-20185 позволяет неаутентифицированным злоумышленникам удаленно читать или изменять зашифрованный межсайтовый трафик, которым обмениваются сайты.

«Эта уязвимость связана с имплементацией шифров, используемых функцией CloudSec на уязвимых коммутаторах, — объясняют в Cisco. — Злоумышленник, находящийся между сайтами ACI, может воспользоваться уязвимостью, перехватив зашифрованный межсайтовый трафик и использовать криптоаналитические методы для взлома шифрования».

Разработчики Cisco пока не выпустили патчи для исправления CVE-2023-20185, поэтому клиентам, использующим уязвимые устройства, рекомендуется временно отключить проблемную функцию и обратиться за в службу поддержки для поиска альтернативных решений.