После того как хакеры заявили, что похитили 500 ГБ данных у американского телеканала Nickelodeon, принадлежащего Paramount, его представители сообщили, что расследуют возможную утечку. Судя по всему, циркулирующие в сети данные подлинные, но представители телеканала заявляют, что им несколько десятков лет.

Информация о взломе Nickelodeon и возможной утечке данных появилась в сети в конце прошлого месяца. Согласно сообщениям исследователей, которые пристально следили за происходящим, атака затронула отдел анимации, и коснулась таких всемирно известных продуктов, как Rugrats, Avatar: The Last Airbender, SpongeBob SquarePants, Danny Phantom, Smurfs, Monster High и так далее.

Исследователи из vx-underground и вовсе писали, что утечка насчитывает около 500 ГБ и содержит данные о ряде шоу, которые не выходили в эфир, сценарии и многое другое. Также эксперты сообщали, что юристы Nickelodeon активно используют Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DCMA) и стараются удалить украденный контент из социальных сетей и с других сайтов. Однако, несмотря на эти усилия, скриншоты утекших данных продолжают распространяться в Twitter, на Reddit и так далее.

Интересно, что по информации vx-underground, утечка произошла с портала потребительских продуктов и потребительского опыта (consumer products and experience) еще в январе 2023 года, откуда информация попала на неназванный приватный сервер в Discord. После этого Nickelodeon якобы пропатчил дыру, через которую утекали данные, однако украденный контент начал распространяться из Discord по всему интернету.

Представители Nickelodeon сообщили СМИ, что уже расследуют этот инцидент.