Xakep #289. Взлом в воздухе
После того как хакеры заявили, что похитили 500 ГБ данных у американского телеканала Nickelodeon, принадлежащего Paramount, его представители сообщили, что расследуют возможную утечку. Судя по всему, циркулирующие в сети данные подлинные, но представители телеканала заявляют, что им несколько десятков лет.
Информация о взломе Nickelodeon и возможной утечке данных появилась в сети в конце прошлого месяца. Согласно сообщениям исследователей, которые пристально следили за происходящим, атака затронула отдел анимации, и коснулась таких всемирно известных продуктов, как Rugrats, Avatar: The Last Airbender, SpongeBob SquarePants, Danny Phantom, Smurfs, Monster High и так далее.
Исследователи из vx-underground и вовсе писали, что утечка насчитывает около 500 ГБ и содержит данные о ряде шоу, которые не выходили в эфир, сценарии и многое другое. Также эксперты сообщали, что юристы Nickelodeon активно используют Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DCMA) и стараются удалить украденный контент из социальных сетей и с других сайтов. Однако, несмотря на эти усилия, скриншоты утекших данных продолжают распространяться в Twitter, на Reddit и так далее.
Интересно, что по информации vx-underground, утечка произошла с портала потребительских продуктов и потребительского опыта (consumer products and experience) еще в январе 2023 года, откуда информация попала на неназванный приватный сервер в Discord. После этого Nickelodeon якобы пропатчил дыру, через которую утекали данные, однако украденный контент начал распространяться из Discord по всему интернету.
Представители Nickelodeon сообщили СМИ, что уже расследуют этот инцидент.
«Предполагаемая утечка контента, похоже, затрагивает только производственные файлы, а не готовый контент, данные сотрудников или пользователей. К тому же, некоторым [данным], похоже, уже несколько десятков лет», — говорят представители телеканала.